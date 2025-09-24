Escenario
Qué es el Paabanc y por qué cerrará el Festival de Junio del 2025
La danza ancestral será el broche final del Festival de Junio del 2025, que concluirá el martes 30 de septiembre.
Una imagen de archivo del Miembros del Ballet Nacional Moderno y Folklórico de Guatemala interpretan la danza tradicional maya q'eqchi' "El Paabanc" en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias de la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: AFP)
En el 2022, la manifestación de el Paabanc fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, debido a su valor cultural, artístico e histórico, por contribuir al fortalecimiento de la identidad, la valorización cultural y el sentido de pertenencia propios de Alta Verapaz.
Paabanc significa, en idioma maya q’eqchi’, “reafirmar nuestras creencias”, y eso es precisamente lo que ha hecho esta serie de danzas indígenas tradicionales de Las Verapaces —conocidas como el Paabanc—, que emociona, enternece y enorgullece. En el cierre del Festival de Junio, el Ballet Moderno y Folclórico de Guatemala (BMF) presentará estas danzas tradicionales.
El Paabanc es una festividad religiosa en la que se obsequian bebidas y comidas autóctonas como el cak-ik (caldo de pavo y ají) y el tiú (recado de carne y arroz), así como bebidas de cacao y de maíz fermentado con jugo de caña de azúcar, llamado boj. La música de sones que acompaña estas ceremonias se interpreta con tamborón, pito, marimba, chirimía, y antiguamente, con arpa, violín y guitarrilla. En las ceremonias abundan las oraciones, la quema de incienso, velas, cohetes y bombas voladoras que se fabrican en la localidad.
La adaptación escénica de estas danzas se presenta en conjunto; sin embargo, en el calendario ritual y religioso, cada una se representa por separado, en fechas distintas y especiales, como las fiestas patronales de los municipios de Las Verapaces.
Fecha
Martes 30 de septiembre
Hora
20 horas
Lugar
Gran Sala Efraín Recinos, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Precios y localidades :
Q.50
Venta de entradas:
Entre en el siguiente link: https://festivaldejunio.mcd.gob.gt/events/el-paabank/
