Qué es el Paabanc y por qué cerrará el Festival de Junio del 2025

Escenario

La danza ancestral será el broche final del Festival de Junio del 2025, que concluirá el martes 30 de septiembre.

|

Members of the National Modern and Folkloric Ballet of Guatemala perform the traditional Mayan Q'eqchi' dance "El Paabanc" at the Miguel Angel Asturias Cultural Centre in Guatemala City, on August 7, 2022. - The dance "El Paabanc", whose tradition is celebrated by the indigenous people of the Q'eqchi' Mayan ethnic group in the department of Alta Verapaz, in northern Guatemala, was declared as "Intangible Cultural Heritage of the Nation", according to a report published on August 4 by the Sports and Culture Ministry. (Photo by Johan ORDONEZ / AFP)

Una imagen de archivo del Miembros del Ballet Nacional Moderno y Folklórico de Guatemala interpretan la danza tradicional maya q'eqchi' "El Paabanc" en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias de la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: AFP)

En el 2022, la manifestación de el Paabanc fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, debido a su valor cultural, artístico e histórico, por contribuir al fortalecimiento de la identidad, la valorización cultural y el sentido de pertenencia propios de Alta Verapaz.

Paabanc significa, en idioma maya q’eqchi’, “reafirmar nuestras creencias”, y eso es precisamente lo que ha hecho esta serie de danzas indígenas tradicionales de Las Verapaces —conocidas como el Paabanc—, que emociona, enternece y enorgullece. En el cierre del Festival de Junio, el Ballet Moderno y Folclórico de Guatemala (BMF) presentará estas danzas tradicionales.

El Paabanc es una festividad religiosa en la que se obsequian bebidas y comidas autóctonas como el cak-ik (caldo de pavo y ají) y el tiú (recado de carne y arroz), así como bebidas de cacao y de maíz fermentado con jugo de caña de azúcar, llamado boj. La música de sones que acompaña estas ceremonias se interpreta con tamborón, pito, marimba, chirimía, y antiguamente, con arpa, violín y guitarrilla. En las ceremonias abundan las oraciones, la quema de incienso, velas, cohetes y bombas voladoras que se fabrican en la localidad.

La adaptación escénica de estas danzas se presenta en conjunto; sin embargo, en el calendario ritual y religioso, cada una se representa por separado, en fechas distintas y especiales, como las fiestas patronales de los municipios de Las Verapaces.

Fecha

Martes 30 de septiembre

Hora

20 horas

Lugar

Gran Sala Efraín Recinos, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Precios y localidades :

Q.50

Venta de entradas:

Entre en el siguiente link: https://festivaldejunio.mcd.gob.gt/events/el-paabank/

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Danza guatemalteca El Paabanc  Qué hacer en Guatemala 
