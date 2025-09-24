Qué es el Paabanc y por qué cerrará el Festival de Junio del 2025

En el 2022, la manifestación de el Paabanc fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, debido a su valor cultural, artístico e histórico, por contribuir al fortalecimiento de la identidad, la valorización cultural y el sentido de pertenencia propios de Alta Verapaz.

Paabanc significa, en idioma maya q’eqchi’, “reafirmar nuestras creencias”, y eso es precisamente lo que ha hecho esta serie de danzas indígenas tradicionales de Las Verapaces —conocidas como el Paabanc—, que emociona, enternece y enorgullece. En el cierre del Festival de Junio, el Ballet Moderno y Folclórico de Guatemala (BMF) presentará estas danzas tradicionales.

El Paabanc es una festividad religiosa en la que se obsequian bebidas y comidas autóctonas como el cak-ik (caldo de pavo y ají) y el tiú (recado de carne y arroz), así como bebidas de cacao y de maíz fermentado con jugo de caña de azúcar, llamado boj. La música de sones que acompaña estas ceremonias se interpreta con tamborón, pito, marimba, chirimía, y antiguamente, con arpa, violín y guitarrilla. En las ceremonias abundan las oraciones, la quema de incienso, velas, cohetes y bombas voladoras que se fabrican en la localidad.

La adaptación escénica de estas danzas se presenta en conjunto; sin embargo, en el calendario ritual y religioso, cada una se representa por separado, en fechas distintas y especiales, como las fiestas patronales de los municipios de Las Verapaces.

Fecha

Martes 30 de septiembre

Hora

20 horas

Lugar

Gran Sala Efraín Recinos, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Precios y localidades :

Q.50

Venta de entradas:

Entre en el siguiente link: https://festivaldejunio.mcd.gob.gt/events/el-paabank/

