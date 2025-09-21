Ciclo escolar 2025: ¿Cuándo inician las vacaciones de fin de año en Guatemala?

Desde preprimaria hasta diversificado, los estudiantes se alistan para el cierre del ciclo escolar y el inicio de las vacaciones de fin de año en Guatemala. Los padres de familia, por su parte, ya planean las actividades para la temporada navideña.

En el sector oficial, el último día de clases está previsto para el 18 de noviembre del 2025, y el fin de las actividades escolares, para el 26 de ese mes. Por lo tanto, las vacaciones comenzarían alrededor del día 27, según el Acuerdo Ministerial 3831-2024, citado por David de León, vocero del Ministerio de Educación (Mineduc).

De León añade que, en el sector privado, por cooperativa y municipal, el último día del plan diario será el 15 de octubre, y el cierre del ciclo escolar, el 31 del mismo mes. Las vacaciones en estos centros comenzarían oficialmente en noviembre, aunque existen algunas excepciones.

Al respecto, los colegios privados manejan su propio calendario, por lo que las fechas pueden variar entre instituciones según su metodología. Lo fundamental, según Diana Brown, presidenta de la Asociación de Colegios de Guatemala, es cumplir con los 180 días de clase requeridos como mínimo.

Las vacaciones de fin de año en Guatemala en distintos centros educativos

Tal como se explicó, las fechas varían según el sector educativo en el que estudie cada alumno.

Por otro lado, los estudiantes de las escuelas que estuvieron en paro durante la huelga del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) deben considerar que existe una propuesta para que reciban reforzamiento por las tardes. Esto permitiría reponer las clases suspendidas, por lo que es importante que los alumnos y padres de familia de esos centros educativos tomen en cuenta este factor.

Asuetos de fin de año en Guatemala

La comunidad educativa y los trabajadores del país aún gozarán de algunos descansos nacionales estipulados por la ley guatemalteca, entre los cuales se encuentran:

Lunes 20 de octubre: Día de la Revolución

Día de la Revolución Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos Miércoles 24 de diciembre, desde las 12 horas: Nochebuena

Nochebuena Jueves 25 de diciembre: Navidad

Navidad Miércoles 31 de diciembre, desde las 12 horas: Víspera de Año Nuevo.

