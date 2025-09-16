¿Cuándo finaliza el ciclo escolar en Guatemala 2025?

A las puertas del cierre del ciclo escolar 2025, muchas familias guatemaltecas comienzan a planificar sus vacaciones de fin de año, ya que esta época coincide con las celebraciones navideñas y otras festividades.

El sector oficial finalizará las clases el 18 de noviembre del 2025, y el último día de actividades será el 26 del mismo mes, según el Acuerdo Ministerial 3831-2024, citado por David de León, vocero del Ministerio de Educación (Mineduc).

De León añade que, en los sectores privado, por cooperativa y municipal, el último día será el 15 de octubre del 2025, y el cierre del ciclo escolar en todos los centros en plan diario será el 31 de ese mes.

Sin embargo, cada institución educativa privada cuenta con su propio calendario. “Lo importante es cumplir los 180 días de clase como mínimo”, comenta Diana Brown, presidenta de la Asociación de Colegios de Guatemala. En ese sentido, la fecha puede variar, ya que hay establecimientos que manejan programaciones distintas a las regulares.

¿Qué otros asuetos habrá a fin de año en Guatemala?

Además del cierre del ciclo escolar, los guatemaltecos disfrutarán de algunos asuetos estipulados en el Código de Trabajo. Entre los descansos restantes a nivel nacional figuran los siguientes:

Lunes 20 de octubre: Día de la Revolución

Día de la Revolución Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos Miércoles 24 de diciembre, desde las 12 horas: Nochebuena

Nochebuena Jueves 25 de diciembre: Navidad

Navidad Miércoles 31 de diciembre, desde las 12 horas: Víspera de Año Nuevo.

Si desea descubrir qué actividades hacer, conozca las mejores alternativas para disfrutar sus vacaciones al máximo a través de nuestro boletín Qué hacer en Guatemala. Suscríbase aquí >

Además, puede consultar la agenda de eventos Qué hacer en Guatemala de Prensa Libre.