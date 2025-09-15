Asuetos y feriados en Guatemala 2025: ¿Cuándo cae el último fin de semana largo del año?

En el Código de Trabajo se estipulan distintos asuetos y feriados en Guatemala que obedecen a diversas conmemoraciones. En el 2025, varios de ellos brindan la posibilidad de gozar de un fin de semana largo en familia o de manera individual, ya que caen lunes.

El próximo fin de semana largo del 2025 ocurrirá el 20 de octubre, durante la conmemoración del Día de la Revolución. Según la calendarización oficial, se trata del último descanso prolongado de este ciclo, ya que los próximos asuetos caerán en otros días de la semana.

Posteriormente, habrá descanso el sábado 1 de noviembre con motivo del Día de Todos los Santos. El año finalizará con tres asuetos: el miércoles 24 de diciembre desde el mediodía, el jueves 25 y el miércoles 31 a partir de las 12 horas, siendo este el último descanso del año.

Sin embargo, los feriados varían según la localidad, ya que corresponden a la feria patronal de cada municipio.

¿Qué se celebra cada 20 de octubre del 2025 en Guatemala?

El asueto del 20 de octubre conmemorará los 81 años de la Revolución de 1944, cuando ocurrió el derrocamiento de Federico Ponce Vaides y otros cambios políticos en Guatemala.

Según datos hemerográficos de Prensa Libre, fue un movimiento donde confluyeron distintos esfuerzos civiles y militares para derrocar a Ponce Vaides, sucesor de Jorge Ubico Castañeda.

La información señala que el alzamiento contó con la participación del magisterio nacional, el estudiantado guatemalteco, campesinos, líderes sindicalistas, empresarios y militares de rangos no tan altos. La participación juvenil fue clave para formar la Junta Revolucionaria provisional que tomó el poder: Francisco Javier Arana, Jorge Toriello y Jacobo Árbenz Guzmán.

Tiempo después, se convocó a elecciones democráticas que permitieron el ascenso de Juan José Arévalo Bermejo, quien fue presidente de Guatemala de 1945 a 1951.

¿Qué hacer en Guatemala durante un fin de semana largo?

Además, puede consultar la agenda de eventos Qué hacer en Guatemala de Prensa Libre.

