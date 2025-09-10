Fin de semana largo en Guatemala: Dónde ir y qué hacer durante el asueto del 15 de septiembre

¿Tiene planes para el próximo fin de semana largo? Este lunes 15 de septiembre habrá asueto por independencia en Guatemala, por lo que puede planificar algunas actividades junto con su familia, amistades o de forma individual.

Dentro de los eventos se encuentran los festejos patrios oficiales, exhibiciones de arte y otras actividades familiares.

Cada una de estas actividades es gratuita o de bajo costo. Sin embargo, se aconseja asistir temprano a las mismas para encontrar una buena ubicación.

A continuación, compartimos cinco actividades que podrá realizar en Ciudad de Guatemala durante el festejo patrio.

Actividades recomendadas para el 15 de septiembre

1. Visita a la exposición de Carlo Acutis en la Catedral Metropolitana

Hora: de 7 a 17 horas

de 7 a 17 horas Lugar: Catedral Metropolitana, zona 1 de la ciudad capital

Catedral Metropolitana, zona 1 de la ciudad capital Descripción: Podrá conocer de cerca el legado de Carlo Acutis por medio de distintos paneles que reflejan los milagros eucarísticos. Maira Prado, de Apóstoles de los Dos Corazones Guatemala, invita a la población a acudir a esta exposición para profundizar en la obra de uno de los santos católicos más cercanos a la juventud.

La exposición se exhibirá hasta el 16 de septiembre de 2025. (Foto Prensa Libre: cortesía Maira Prado)

2. Exposición de autos clásicos en Ciudad Cayalá

Hora: de 10 a 20 horas (horario comercial)

de 10 a 20 horas (horario comercial) Lugar: Ciudad Cayalá, zona 16 capitalina

Ciudad Cayalá, zona 16 capitalina Descripción: Según la publicación oficial del evento, este lunes podrá viajar al pasado y descubrir una colección de autos clásicos para revivir otras épocas.

3. Mensaje presidencial para conmemorar el aniversario de independencia

Hora: 7.45 horas

7.45 horas Lugar: Frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura, zona 1

Frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura, zona 1 Descripción: El presidente Bernardo Arévalo, junto a su gabinete, compartirá un mensaje con la población en general y con la comunidad educativa guatemalteca, previo al desfile cívico escolar, según información de Gobernación.

4. Desfile cívico escolar y recorrido de bandas escolares

Hora: 8 horas

8 horas Lugar: Iniciará en la 7 avenida y 18 calle de la zona 1 y finalizará en el parque Jocotenango, zona 2

Iniciará en la 7 avenida y 18 calle de la zona 1 y finalizará en el parque Jocotenango, zona 2 Descripción: Podrá disfrutar del desfile de bandas escolares, latinas y marciales de distintos centros educativos.

Recorrido del desfile del próximo 15 de septiembre. (Foto Prensa Libre: cortesía EMETRA)

5. Cierre de actividades de Independencia 2025 y arriada de la bandera

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura

Frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura Descripción: Acto de cierre presidido por el mandatario Arévalo, quien brindará un mensaje de clausura de las actividades patrias. Luego, se arriará la bandera en el asta principal del Palacio Nacional, de acuerdo con las autoridades de Gobernación.

6. Liberación de tortugas en Monterrico

Hora: de 6 a 7.30 horas y de 16 a 17 horas (aunque llueva)

de 6 a 7.30 horas y de 16 a 17 horas (aunque llueva) Lugar: Centro de Conservación Marina (AGHN), kilómetro 137.5, carretera a Monterrico, aldea Madre Vieja

Centro de Conservación Marina (AGHN), kilómetro 137.5, carretera a Monterrico, aldea Madre Vieja Precio: Q25

Q25 Descripción: De acuerdo con los organizadores, podrá presenciar la conservación de tortugas marinas y disfrutar un encuentro con la naturaleza. La actividad está sujeta al nacimiento de las especies. Si desea participar, debe llamar o escribir por WhatsApp al 4562 9339 para confirmar disponibilidad.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de estos eventos.