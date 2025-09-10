escenario
Fin de semana largo en Guatemala: Dónde ir y qué hacer durante el asueto del 15 de septiembre
El próximo asueto del 15 de septiembre se considera un fin de semana largo. Tome nota de las distintas actividades gratuitas y de bajo presupuesto que habrá en Guatemala.
Desfiles, exposiciones y otros eventos se efectuarán durante el asueto del 15 de septiembre, considerado fin de semana largo. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
¿Tiene planes para el próximo fin de semana largo? Este lunes 15 de septiembre habrá asueto por independencia en Guatemala, por lo que puede planificar algunas actividades junto con su familia, amistades o de forma individual.
Dentro de los eventos se encuentran los festejos patrios oficiales, exhibiciones de arte y otras actividades familiares.
Cada una de estas actividades es gratuita o de bajo costo. Sin embargo, se aconseja asistir temprano a las mismas para encontrar una buena ubicación.
A continuación, compartimos cinco actividades que podrá realizar en Ciudad de Guatemala durante el festejo patrio.
Actividades recomendadas para el 15 de septiembre
1. Visita a la exposición de Carlo Acutis en la Catedral Metropolitana
- Hora: de 7 a 17 horas
- Lugar: Catedral Metropolitana, zona 1 de la ciudad capital
- Descripción: Podrá conocer de cerca el legado de Carlo Acutis por medio de distintos paneles que reflejan los milagros eucarísticos. Maira Prado, de Apóstoles de los Dos Corazones Guatemala, invita a la población a acudir a esta exposición para profundizar en la obra de uno de los santos católicos más cercanos a la juventud.
2. Exposición de autos clásicos en Ciudad Cayalá
- Hora: de 10 a 20 horas (horario comercial)
- Lugar: Ciudad Cayalá, zona 16 capitalina
- Descripción: Según la publicación oficial del evento, este lunes podrá viajar al pasado y descubrir una colección de autos clásicos para revivir otras épocas.
3. Mensaje presidencial para conmemorar el aniversario de independencia
- Hora: 7.45 horas
- Lugar: Frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura, zona 1
- Descripción: El presidente Bernardo Arévalo, junto a su gabinete, compartirá un mensaje con la población en general y con la comunidad educativa guatemalteca, previo al desfile cívico escolar, según información de Gobernación.
4. Desfile cívico escolar y recorrido de bandas escolares
- Hora: 8 horas
- Lugar: Iniciará en la 7 avenida y 18 calle de la zona 1 y finalizará en el parque Jocotenango, zona 2
- Descripción: Podrá disfrutar del desfile de bandas escolares, latinas y marciales de distintos centros educativos.
5. Cierre de actividades de Independencia 2025 y arriada de la bandera
- Hora: 18 horas
- Lugar: Frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura
- Descripción: Acto de cierre presidido por el mandatario Arévalo, quien brindará un mensaje de clausura de las actividades patrias. Luego, se arriará la bandera en el asta principal del Palacio Nacional, de acuerdo con las autoridades de Gobernación.
6. Liberación de tortugas en Monterrico
- Hora: de 6 a 7.30 horas y de 16 a 17 horas (aunque llueva)
- Lugar: Centro de Conservación Marina (AGHN), kilómetro 137.5, carretera a Monterrico, aldea Madre Vieja
- Precio: Q25
- Descripción: De acuerdo con los organizadores, podrá presenciar la conservación de tortugas marinas y disfrutar un encuentro con la naturaleza. La actividad está sujeta al nacimiento de las especies. Si desea participar, debe llamar o escribir por WhatsApp al 4562 9339 para confirmar disponibilidad.
