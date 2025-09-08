Carlo Acutis y los milagros eucarísticos: obra, legado espiritual y los paneles del santo que puede ver en Guatemala

En 15 años, Carlo Acutis dejó un legado de fe en el mundo, especialmente entre los católicos. En el 2020, el joven fue beatificado y, el pasado 7 de septiembre, recibió la canonización por parte del papa León XIV debido a los milagros atribuidos al joven considerado como “el influencer de Dios” y el “santo millennial”.

De acuerdo con la prensa extranjera, Acutis sentía una profunda devoción por la eucaristía. Según Vatican News, el joven asistió en una ocasión a la Feria de Rímini, el mayor evento cultural católico en Italia. Esta visita impulsó al joven a realizar su mayor proyecto.

Según la fuente católica, en ese festival surgió el deseo de Acutis por crear una exhibición sobre distintos milagros eucarísticos registrados a lo largo de la historia.

Este trabajo de investigación inició cuando él tenía apenas 11 años, dando como resultado una obra que profundiza en hechos milagrosos ocurridos en la eucaristía en 20 países, con 160 paneles que pueden descargarse en el sitio web que el joven creó.

Los paneles de Carlo Acutis

Estos paneles han recorrido más de 10 mil parroquias en todo el mundo, incluida la Catedral Metropolitana, ubicada en la ciudad de Guatemala, según información hemerográfica de Prensa Libre.

En alguna ocasión, la madre de Acutis comentó cuán impresionante era ver a un joven trabajar durante horas frente a la computadora, en lugar de jugar videojuegos o compartir con sus amigos, según Vatican News.

Se estima que, para realizar dicha obra, utilizó alrededor de tres ordenadores y pidió a sus padres que lo acompañaran en un viaje por Italia y Europa para obtener material fotográfico.

En Guatemala, estos paneles estarán en exhibición en la Catedral Metropolitana hasta el 16 de septiembre del 2025, según indica el padre Luis René Sandoval Quinteros, director de Comunicación del Arzobispado de Guatemala.

De acuerdo con Sandoval, la exposición es de entrada libre y puede visitarse de 7 a 17 horas para conocer el legado de Acutis y sus hallazgos relacionados con la eucaristía. Además, el 6 y 7 de septiembre se efectuaron actividades para celebrar su canonización. Si desea más información, puede comunicarse con el apostolado Dos Corazones.