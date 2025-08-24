Pastoral Juvenil participa en catequesis dedicada a Carlo Acutis y otras actividades especiales

Este 24 de agosto, los jóvenes se congregaron en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Guatemala, para asistir a la Santa Eucaristía, presidida por monseñor Humberto González, miembro de la Pontificia Comisión para América Latina, según informó la organización.

Además, los miembros de Pastoral Juvenil efectuaron actividades especiales para conmemorar el legado de Carlo Acutis.

Durante la homilía, González dialogó con los jóvenes sobre el compromiso de cada uno dentro de la Iglesia y la sociedad.

Posteriormente, compartieron un almuerzo con el prelado y participaron en una catequesis dedicada al beato Carlo Acutis, próximo a ser canonizado. En ese espacio, se reflexionó sobre su vida como ejemplo de santidad, creatividad y entrega a Dios, especialmente para las nuevas generaciones, de acuerdo con Pastoral Juvenil.

Autoridades presentes

En el encuentro también participó Alfredo Vásquez, embajador de Guatemala ante la Santa Sede, quien, según la Pastoral Juvenil, ha colaborado estrechamente con los jóvenes, tanto durante su gestión en Roma como en actividades similares.

“La Pastoral Juvenil Nacional de Guatemala, dependencia de la Conferencia Episcopal de Guatemala, expresa su profundo agradecimiento a monseñor González y al señor embajador por su cercanía y apoyo, reafirmando su misión de formar jóvenes comprometidos, solidarios y protagonistas de esperanza para la Iglesia y el país”, indicó la organización.