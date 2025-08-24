Pastoral Juvenil participa en catequesis dedicada a Carlo Acutis y otras actividades especiales

vida

Pastoral Juvenil participa en catequesis dedicada a Carlo Acutis y otras actividades especiales

Miembros de la Pastoral Juvenil Nacional de Guatemala participaron en una jornada especial junto a autoridades eclesiásticas internacionales, en la que dedicaron un espacio al beato Carlo Acutis.

Redacción Buena Vida

|

homilia y catequesis en honor a Carlo Acutis

Miembros de Pastoral Juvenil de Guatemala junto con autoridades eclesiásticas católicas. Además, se efectuó catequésis en honor a Carlo Acutis. (Foto Prensa Libre: Cortesía Francisco Garzaro)

Este 24 de agosto, los jóvenes se congregaron en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Guatemala, para asistir a la Santa Eucaristía, presidida por monseñor Humberto González, miembro de la Pontificia Comisión para América Latina, según informó la organización.

Además, los miembros de Pastoral Juvenil efectuaron actividades especiales para conmemorar el legado de Carlo Acutis.

Durante la homilía, González dialogó con los jóvenes sobre el compromiso de cada uno dentro de la Iglesia y la sociedad.

Posteriormente, compartieron un almuerzo con el prelado y participaron en una catequesis dedicada al beato Carlo Acutis, próximo a ser canonizado. En ese espacio, se reflexionó sobre su vida como ejemplo de santidad, creatividad y entrega a Dios, especialmente para las nuevas generaciones, de acuerdo con Pastoral Juvenil.

LECTURAS RELACIONADAS

Antonia Salzano, mamá de Carlo Acutis habla sobre la gran responsabilidad de ser la madre de un santo

Antonia Salzano, mamá de Carlo Acutis habla sobre la gran responsabilidad de ser la madre de un santo

El féretro del Papa Francisco, ingresa a la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano.(Foto Prensa Libre: EFE)

Jóvenes del mundo llenan la Plaza de San Pedro para despedir al papa Francisco

Autoridades presentes

En el encuentro también participó Alfredo Vásquez, embajador de Guatemala ante la Santa Sede, quien, según la Pastoral Juvenil, ha colaborado estrechamente con los jóvenes, tanto durante su gestión en Roma como en actividades similares.

“La Pastoral Juvenil Nacional de Guatemala, dependencia de la Conferencia Episcopal de Guatemala, expresa su profundo agradecimiento a monseñor González y al señor embajador por su cercanía y apoyo, reafirmando su misión de formar jóvenes comprometidos, solidarios y protagonistas de esperanza para la Iglesia y el país”, indicó la organización.

ESCRITO POR:

Redacción Buena Vida

Redacción Buena Vida

Lee más artículos de Redacción Buena Vida

ARCHIVADO EN:

Carlo Acutis Conferencia Episcopal de Guatemala Iglesia Católica en Guatemala 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre