Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati ya son santos: el papa llama a los jóvenes a orientar su vida hacia Dios

Antes de dar inicio a la solemne Misa de canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, el Papa León XIV sorprendió este domingo 7 de septiembre con un saludo espontáneo a las miles de personas que participan en esta celebración solemne.

Aci Prensa publicó que al llegar al atrio de la Plaza de San Pedro se detuvo unos segundos a rezar ante las reliquias de los santos Carlo Acutis, nacido en Londres en 1991 y fallecido en Monza en 2006, y Pier Giorgio Frassati, un estudiante de ingeniería muy popular en Italia, que falleció en 1925 en Turín a los 24 años.

El papa León XIV pidió este domingo 7 de septiembre a los jóvenes que no malgasten su vida durante la canonización en la Plaza de San Pedro, ante decenas de miles de personas, de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, este último el primer santo milenial y considerado ya el patrón de Internet.

“Los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación para todos nosotros, sobre todo para los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra. Nos animan con sus palabras: “No yo, sino Dios”, decía Carlo y Pier Giorgio: “Si tienes a Dios como centro de todas tus acciones, entonces llegarás hasta el final”, dijo el pontífice estadounidense en la homilía de su primera canonización.

Y agregó que “esta es la fórmula, sencilla pero segura, de su santidad. Y es también el testimonio que estamos llamados a imitar para disfrutar la vida al máximo e ir al encuentro del Señor en la fiesta del cielo”.

A la ceremonia en San Pedro acudieron fieles de todo el mundo, sobre todo muchos jóvenes ya devotos de Acutis y que llevaban en sus manos algunas estampitas con la imagen del joven y también estuvo presente el presidente italiano, Sergio Mattarella.

Estaba presente toda la familia de Carlo Acutis, sus padres y sus dos hermanos, y su madre Antonia Salzano fue la encargada de llevar al altar el relicario con fragmento del corazón de su hijo.

“Ambos, Pier Giorgio y Carlo, cultivaron el amor a Dios y a los hermanos a través de medios sencillos, al alcance de todos: la Santa Misa diaria, la oración, y especialmente la adoración eucarística”, señaló el pontífice estadounidense.

De ambos destacó que “tenían una gran devoción por los santos y por la Virgen María, y practicaban generosamente la caridad”.

#Santo #SanCarloAcutis #Iglesia #Papa ♬ sonido original – ABC @abc.es ✝️🧒🏻Al filo de las 10:22, el Papa León XIV pronunció por primera vez en su Pontificado la declaración oficial con la que la Iglesia católica reconoce solemnemente santa a una persona. Ante al menos 70.000 católicos presentes en la plaza, y cientos de miles de personas que han seguido la ceremonia por televisión en todo el mundo, ha canonizado a Carlo Acutis, fallecido a los 15 años en 2006, y a Pier Giorgio Frassati, fallecido a los 24 en 1925. En primera fila, en el Vaticano, han aplaudido emocionados los padres y los dos hermanos de Acutis, y la sobrina nieta de Frassati, una italo polaca de 96 años. La crónica de Javier Martínez-Brocal, corresponsal en el Vaticano, en ABC.es #CarloAcutis

Y que incluso “cuando los aquejó la enfermedad y esta fue deteriorando sus jóvenes vidas, ni siquiera eso los detuvo ni les impidió amar, ofrecerse a Dios, bendecirlo y pedirle por ellos y por todos”.

🐱‍💻

Carlo Acutis murió en 2006, con tan sólo 15 años, por una leucemia fulminante, y los chicos y chicas católicos se han identificado con su vida al ser un amante de la tecnología, de Internet, del deporte y los animales y ya acuden desde hace años en peregrinación a Asís donde se exhibe su cuerpo en el Santuario de la Spogliazione vestido con una sudadera, vaqueros y zapatillas de deporte.

Frassati, nació en Turín y falleció a los 24 años en 1925 a causa de una poliomielitis fulminante, quizás contraída en una de las muchas casas de acogida que visitaba a diario para brindar asistencia material, a pesar de vivir en una familia de clase alta, ya que su padre había sido el fundador y propietario de ‘La Stampa’ se dedicó a ayudar a los demás.

Los fieles se reunieron para asistir a la Santa Misa y la canonización de los beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati en la Plaza de San Pedro del Vaticano el 7 de septiembre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

Actividades en Guatemala

Como parte de estas celebraciones del 1 al 17 de septiembre es posible participar en una serie de actividades en la Catedral Metropolitana, en el Centro Histórico de Guatemala.

Visite una exposición de paneles sobre los milagros eucarísticos que el mismo Carlo recopiló. Es un recorrido que ayuda a redescubrir el valor de la Eucaristía. El domingo 7 de septiembre estará en veneración la reliquia de Carlo Acutis, de 10 a 16 horas.

A las 15 horas se tendrá adoración del Santísimo y a las 16 horas una Misa principal, presidida por Monseñor Eddy Calvillo, en acción de gracias por este joven que es llamado el ciberapóstol de la Eucaristía.