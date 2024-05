Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Reino Unido, en el seno de una familia italiana, originaria de Lombardía. Sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano, se encontraban en Londres por motivos profesionales en el momento de su nacimiento, sin embargo, tras el nacimiento de Carlo, la familia Acutis regresó a Italia en septiembre de ese mismo año para más tarde instalarse en la ciudad de Milán.

El papa Francisco anunció el pasado 23 de mayo que canonizará a Carlo Acutis, fallecido en 2006 con solo 15 años de edad y conocido por su labor de evangelización por internet.

Según información de la Arquidiócesis de Guatemala, el día de su funeral asistieron varias personas inesperadas. La madre de Acutis confirmó que había personas que ella no conocía, como personas sin hogar, inmigrantes, mendigos y niños. Gente que le hablaba de Carlo y de su trabajo social, de lo que él había hecho por ellos, y de lo que ella no sabía nada.​ Existen más de doscientos sitios y blogs que hablan sobre él en diferentes idiomas en los que se describen historias de conversión inspiradas en él que ocurrieron tras su muerte.​ Los padres recibieron cartas y solicitudes de oración de todo el mundo, y gran parte de este material fue recolectado durante la fase diocesana de beatificación.

La figura de Carlo Acutis ha llamado la atención entre los jóvenes, en especial desde su beatificación, en octubre de 2020. El sábado 10 de octubre de ese año, Carlo fue beatificado en Asís. La ceremonia, se celebró en la Basílica de San Francisco de Asís, por el cardenal Agostino Vallini, delegado del papa Francisco. Se presentó una urna que contenía como reliquia el corazón del nuevo beato.





Encuentro con Acutis

Es famoso entre los adolescentes. “Algunos de nuestros alumnos demostraron su interés por Carlo Acutis, a quien yo no conocía y ellos me lo presentaron… Una figura de nuestro tiempo, a quienes ellos veían con ilusión. En la pandemia, durante 2020, se atrasó su beatificación y todos estábamos atentos a la nueva fecha, y desde ese año la pastoral juvenil, que no tenía un nombre particular, lleva el nombre del beato”, comparte el sacerdote Gabriel María Ola Velásquez, monje benedictino, prior del monasterio San Bernardo Tolomei y moderador de la parroquia Inmaculada concepción, en Boca del Monte.

Monasterio San Bernardo Tolomei -Boca del Monte, Villa Canales, (Foto Prensa LIbre: Gabriel Ola S.O. B.)

Lea más: Carlo Acutis: predijo su muerte, será beatificado y asombra por el estado de su cuerpo a 14 años de su muerte



La congregación también tiene el Colegio Benedictino de Guatemala, y por haber sido Acutis apasionado por el mundo cibernético, el laboratorio de informática lleva su nombre, igual que el laboratorio de cómputo del monasterio.



Otro espacio importante con el nombre de Acutis es que, a nivel arquidiocesal, en enero último se llevó a cabo la primera reunión de una nueva vicaría del país. El sacerdote Carlos Martínez es el vicario de este nuevo espacio de enlace que representa más de 25 movimientos laicales con el Arzobispado de Guatemala.





Imagen de una de las primeras reuniones de la Vicaría Carlo Acutis en Guatemala que empezó sus labores en 2024. (Foto Prensa Libre: vicaguatemala.org)

Reliquias y más

Se estableció contacto con dos lugares que tienen permanentemente la custodia de una reliquia —aquello que por haber tocado el cuerpo de un santo es digno de veneración— de Acutis en Guatemala. Estas son cabellos del beato.



Julio Asturias, director del colegio Apde El Roble, comparte que el capellán del centro educativo, José Javier Mérida, y los profesores Julio Ortiz y Julio Menchú gestionaron traer una reliquia de Acutis. “La finalidad es que los niños tengan el mensaje de que, a pesar de su edad, pueden buscar la santidad”, agrega Asturias.

Durante su viaje el profesor Julio Ortiz llevó una petición del colegio frente al cuerpo del futuro santo. (Foto Prensa Libre: cortesía Colegio Apde El Roble)





Ortiz tuvo la oportunidad de viajar en 2022 a Italia para recoger la reliquia y reconoce que afrontó una serie de dificultades, pero al final se logró el proceso.

La reliquia actual de Carlo Acutis se venera en la Capilla del Colegio Apde El Roble. El colegio también cuenta con otras reliquias de santos jóvenes. (Foto Prensa Libre: Colegio Apde El Roble)





El sacerdote Alex Sánchez, párroco de San Judas Tadeo, zona 14, explica que desde 2020 nació la inquietud por el beato y se empezaron a hacer los trámites para obtener una reliquia.



En 2023 se consiguió traerla de Italia, “es un gran regalo para Guatemala y la Arquidiócesis, y está a disposición de quienes deseen venerarla en el país”, refiere Sánchez, y agrega que en junio próximo estará expuesta en la Catedral Metropolitana, además de explicar que próximamente se tendrá un lugar para venerarla, en la parroquia.

Parroquia San Judas Tadeo, en la zona 14 de Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía Fb P. San Judas Tadeo)

Lea más: Carlo Acutis: Un proyecto que lo vincula estará en Guatemala (sus reliquias, milagros y la historia del beato adolescente)



Los milagros que investigó Acutis

En el 2002, el hoy beato decidió montar una exposición sobre los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia, una serie de paneles físicos que se han presentado en diferentes países.



Los Apóstoles de los Dos Corazones de Guatemala programan del 30 de mayo al 30 de junio la exposición de 16 milagros del centenar que Acutis investigó.

Se ofrecerán visitas guiadas y, además, entre el 14 y 16 de junio se expondrán dos reliquias del futuro santo, las cuales pueden ser veneradas por los asistentes en la Catedral Metropolitana. Una de ellas es traída del extranjero. El sábado 15 se tendrá una misa, a las 9 horas, hora santa y una charla sobre Acutis y a las 10, veneración de la reliquia.

Para más detalles o coordinar con grupos visitas guiadas escribir al WhatsApp 5190-9439.

Maira Prado, parte de la organización de Los apóstoles de los dos corazones comparte que esta fue fundada por la madre Adela Galindo, quien nació en León, Nicaragua y este año es especial por cumplir 25 años de fundación en el mundo y parte de las actividades especiales es traer a Guatemala parte de la vida de Acutis, así como dos reliquias.

Por su parte, María Cristina Aycinena, también parte de los organizadores, explica que otro motivo de esta actividad es conmemorar los 500 años de evangelización en Guatemala.

"Acutis dejó un legado al mundo para revivir el amor a la eucaristía", agrega Aycinena. Al respecto del anuncio del proceso de santificación de Acutis, Prado comparte que los santos deberían ser considerados aquellos amigos que han recorrido el mismo camino y han batallado como todos nosotros y han logrado con las dificultades cotidianas alcanzar la santidad.

"Carlo no es solo para jóvenes y nos toca el corazón a todas las edades...hay que conocerlo", dice Prado.