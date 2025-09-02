Escenario
Canonización de Carlo Acutis: actividades en Guatemala por el “ciberapóstol de la Eucaristía”
El beato Carlo Acutis será canonizado en Roma el domingo 7 de septiembre de 2025 y Guatemala se une a las celebraciones con actividades en la Catedral Metropolitana.
Imágenes del beato Carlo Acutis, un adolescente que dedicó su vida a difundir su fe en línea, lo que le valió el apodo de "Influencer de Dios". (Foto Prensa Libre: AFP)
El beato Carlo Acutis será canonizado el 7 de septiembre en Roma. Así lo decidió el pontífice estadounidense León XIV. La canonización de Acutis, fallecido de leucemia en 2006 a los 15 años, debía llevarse a cabo el 27 de abril, pero tuvo que ser pospuesta debido a la muerte del papa Francisco.
Como parte de estas celebraciones del 1 al 17 de septiembre es posible participar en una serie de actividades en la Catedral Metropolitana, en el Centro Histórico de Guatemala.
Visite una exposición de paneles sobre los milagros eucarísticos que el mismo Carlo recopiló. Es un recorrido que ayuda a redescubrir el valor de la Eucaristía. El sábado 6 y domingo 7 de septiembre estará en veneración la reliquia de Carlo Acutis, de 10 a 16 horas.
Carlo fue un joven común, apasionado por la tecnología, el fútbol y los videojuegos, pero que colocó a Jesús en la Eucaristía como el centro de su vida. Nos enseña que la santidad es posible en la vida diaria, también para los jóvenes de hoy, dice la comunicación oficial del evento.
Carlo Acutis era considerado un genio de la informática, hoy como beato es una inspiración en los jóvenes. Falleció en 2006 con solo 15 años y conocido en todo el mundo por su labor de evangelización a través de internet.
Acutis era un joven piadoso, ayudaba a los necesitados, escuchaba Misa todos los días, respetuoso de la eucaristía y seguidor de la Virgen María.
Fecha
Del 1 al 17 de septiembre, exposición de paneles sobre los milagros eucarísticos
Hora
Exposición de páneles
De 10 a 16 horas
Sábado 6
17 a 19 horas Vigilia por la llegada a los altares de Carlo Acutis
Domingo 7
15 horas Adoración del Santísimo
16 horas Misa principal, presidida por Monseñor Tulio Omar Pérez, en acción de gracias por este joven que es llamado el ciberapóstol de la Eucaristía
Lugar
Catedral Metropolitana, 7a. Avenida 6-73, zona 1
Precios y localidades :
Gratuito
