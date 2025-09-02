Canonización de Carlo Acutis: actividades en Guatemala por el “ciberapóstol de la Eucaristía”

El beato Carlo Acutis será canonizado el 7 de septiembre en Roma. Así lo decidió el pontífice estadounidense León XIV. La canonización de Acutis, fallecido de leucemia en 2006 a los 15 años, debía llevarse a cabo el 27 de abril, pero tuvo que ser pospuesta debido a la muerte del papa Francisco.

Como parte de estas celebraciones del 1 al 17 de septiembre es posible participar en una serie de actividades en la Catedral Metropolitana, en el Centro Histórico de Guatemala.

Visite una exposición de paneles sobre los milagros eucarísticos que el mismo Carlo recopiló. Es un recorrido que ayuda a redescubrir el valor de la Eucaristía. El sábado 6 y domingo 7 de septiembre estará en veneración la reliquia de Carlo Acutis, de 10 a 16 horas.

Carlo fue un joven común, apasionado por la tecnología, el fútbol y los videojuegos, pero que colocó a Jesús en la Eucaristía como el centro de su vida. Nos enseña que la santidad es posible en la vida diaria, también para los jóvenes de hoy, dice la comunicación oficial del evento.

Carlo Acutis era considerado un genio de la informática, hoy como beato es una inspiración en los jóvenes. Falleció en 2006 con solo 15 años y conocido en todo el mundo por su labor de evangelización a través de internet.

Acutis era un joven piadoso, ayudaba a los necesitados, escuchaba Misa todos los días, respetuoso de la eucaristía y seguidor de la Virgen María.

Fecha

Del 1 al 17 de septiembre, exposición de paneles sobre los milagros eucarísticos

Hora

Exposición de páneles

De 10 a 16 horas

Sábado 6

17 a 19 horas Vigilia por la llegada a los altares de Carlo Acutis



Domingo 7

15 horas Adoración del Santísimo

16 horas Misa principal, presidida por Monseñor Tulio Omar Pérez, en acción de gracias por este joven que es llamado el ciberapóstol de la Eucaristía



Lugar

Catedral Metropolitana, 7a. Avenida 6-73, zona 1

Precios y localidades :

Gratuito

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí .

Otros eventos en Guatemala

Consulte aquí otros eventos que se realizarán en el país.

*Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico: quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt