Milagros de Carlo Acutis: ¿Cuáles son los hechos que reconoció el Vaticano?

El 7 de septiembre de 2025 ocurrió un hecho sin precedentes en el seno de la Iglesia católica: la canonización de Carlo Acutis por parte del papa León XIV. Acutis es reconocido por propios y extraños como “el santo millennial”, una figura con la que numerosos jóvenes aún se identifican.

En apariencia, Acutis fue un joven común, aunque poseía algo excepcional en su interior: una armonía profundamente especial, derivada de su estrecha amistad con Jesús, según se indica en su sitio oficial.

De acuerdo con esa fuente, Acutis impartía catequesis a niños que se preparaban para la Primera Comunión y la Confirmación, y participaba en labores de voluntariado, apoyo a personas de escasos recursos y obras apostólicas por medio de internet.

Estas acciones humanitarias las combinaba con sus pasatiempos preferidos: tocar el saxofón, jugar fútbol y videojuegos, ver películas y grabar vídeos de perros y gatos, entre otras aficiones.

Sin embargo, cuando tenía apenas siete años, escribió que su programa de vida era estar siempre unido a Jesús, una misión que cumplió hasta su fallecimiento, ocurrido entre el 11 y el 12 de octubre de 2006, en el hospital San Gerardo de Monza, Italia.

¿Cuáles fueron los milagros de Carlo Acutis reconocidos por el Vaticano?

A Carlo Acutis se le atribuyen varios milagros. No obstante, el Vaticano ha reconocido oficialmente dos: el de Matheus Vianna —motivo por el cual fue beatificado en el 2020— y el ocurrido con la costarricense Valeria Valverde, validado por el papa Francisco en el 2024, según National Geographic.

En el primer caso, se trata de un niño que padecía una enfermedad extraña y que se recuperó milagrosamente en un 100 por ciento, sin que quedara rastro alguno de la afección, según el padre Luis René Sandoval Quinteros, director de Comunicación del Arzobispado de Guatemala.

Según medios internacionales, se trataba de un padecimiento congénito en el páncreas y la curación carece de explicación científica. Infobae reporta que el pequeño recuperó la salud al entrar en contacto con un trozo de camiseta que pertenecía a Acutis.

Respecto del caso de Valeria Valverde, la joven sufrió un accidente en Florencia, Italia, mientras conducía una bicicleta. No obstante, logró una recuperación completa, señala Sandoval.

La madre de Valverde peregrinó hasta la tumba del santo, en Asís, para pedir por la salud de su hija, quien sufrió un trauma cerebral durante el percance. Luego de esa visita, el parte médico afirmaba que la joven estaba recuperada, según datos del Vaticano citados por la prensa extranjera.