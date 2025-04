¿Cuánto ganaba el papa Francisco?

Tras el fallecimiento del papa Francisco, se ha comentado ampliamente sobre su legado y filosofía de vida. Cuando fue cuestionado acerca de los ingresos que devengaba como Sumo Pontífice, su respuesta fue sorprendente.

“¿Usted tiene nómina?”, le preguntó uno de los jóvenes que lo entrevistó durante la filmación del documental Amén: Francisco responde, en el cual el papa despejaba las incógnitas de varios jóvenes en torno a su gestión papal. En un primer momento, el pontífice expresó que no comprendía la pregunta.

Cuando la interrogante fue reformulada, el papa respondió: “No, a mí no me pagan nada. Cuando necesito plata para comprarme zapatos o algo así, voy y la pido. No tengo sueldo y a mí eso no me preocupa, porque sé que también me dan de comer gratis”.

Con esta respuesta, el pontífice aclaró las dudas en torno a sus ingresos mensuales. Estas declaraciones fueron emitidas durante la grabación del documental mencionado, disponible en Disney Plus.

Lea también: Qué pasa cuando muere un Papa: El protocolo del Vaticano desde el anuncio de muerte hasta la proclamación del nuevo Pontífice

¿A cuánto ascendía el patrimonio neto del papa Francisco?

Al momento de su fallecimiento, el patrimonio neto del papa Francisco ascendía a US$100, según el sitio Celebrity Net Worth y diversos medios internacionales. La fuente especializada enfatiza que el papado del pontífice se caracterizó por su compromiso con la humildad, la justicia social y la inclusión:

“Hizo hincapié en la compasión por los marginados, abogó por la protección del medio ambiente y trató de modernizar el enfoque de la Iglesia en cuestiones como la inmigración y el diálogo interreligioso”, señala la publicación.

Nacido como Jorge Mario Bergoglio, en Argentina, fue el primer pontífice jesuita y de origen latinoamericano. Fue ordenado sacerdote en 1969, se convirtió en arzobispo de Buenos Aires y recibió el título de cardenal en 2001. Fue electo Sumo Pontífice el 13 de marzo de 2013, adoptando el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís.

De acuerdo con diversas fuentes, el papa Francisco deja un legado de humildad, compromiso con la paz y la justicia social.