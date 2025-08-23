Feriados del 2025: ¿Cuándo es el próximo asueto en Guatemala?

Los asuetos y feriados en Guatemala obedecen a distintas conmemoraciones cívicas, religiosas y otras observancias.

Entre los descansos estipulados en el Código de Trabajo se encuentran los asuetos de carácter cívico y religioso, incluidas las ferias patronales de cada localidad. A estos últimos se les conoce como feriados.

El próximo asueto será el lunes 15 de septiembre del 2025, el cual corresponde a la conmemoración del Día de la Independencia en Guatemala. Se trata de un descanso considerado como “fin de semana largo”, por lo que muchos guatemaltecos podrán aprovecharlo para organizar actividades familiares.

Aunque es una conmemoración cívica, no se considera feriado, sino simplemente asueto, ya que no es exclusivo de un municipio, sino un descanso a nivel nacional.

¿Qué asuetos quedan en Guatemala para el 2025?

Después del descanso del 15 de septiembre a nivel nacional, estos son los asuetos restantes:

Lunes 20 de octubre. Asueto por el Día de la Revolución. Sábado 1 de noviembre. Día de Todos los Santos. Esta fecha no cambia. Miércoles 24 de diciembre. Se goza a partir de las 12 horas, según la ley. Jueves 25 de diciembre. Asueto por Navidad. Este no se modifica. Miércoles 31 de diciembre. Se descansa a partir de las 12 horas, sin cambios.

¿Qué establece el Código de Trabajo respecto a los asuetos en Guatemala?

De acuerdo con el Código de Trabajo, estos son asuetos con goce de salario para los trabajadores guatemaltecos.

“El patrono está obligado a pagar el día de descanso semanal, aun cuando en una misma semana coincidan uno o más días de asueto, y asimismo cuando coincidan un día de asueto pagado y un día de descanso semanal”, establece el artículo 127 del referido decreto.

Actividades para realizar durante el fin de semana largo

Si desea disfrutar de una actividad diferente con su familia y amigos durante los asuetos en Guatemala, estas son algunas sugerencias para aprovechar el descanso:

Turismo local . Existen sitios de bajo presupuesto que pueden visitarse de forma individual o en grupo.

. Existen sitios de bajo presupuesto que pueden visitarse de forma individual o en grupo. Maratones de películas . Si prefiere quedarse en casa, puede elegir sus cintas favoritas o compartir juegos de mesa en familia.

. Si prefiere quedarse en casa, puede elegir sus cintas favoritas o compartir juegos de mesa en familia. Desfiles y otras actividades culturales. El 15 de septiembre habrá actividades conmemorativas para toda la familia. También puede asistir a funciones de cine, teatro u otros eventos similares durante el fin de semana.

Asimismo, puede consultar la agenda de eventos Qué hacer en Guatemala de Prensa Libre para conocer las distintas opciones para compartir tiempo de calidad con sus seres queridos.