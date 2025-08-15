Cuándo son los próximos feriados y asuetos 2025 en Guatemala, ¿aún hay fines de semana largos?

Hasta agosto del 2025, los guatemaltecos ya han gozado de cinco de los 11 asuetos y feriados oficiales establecidos en el Código de Trabajo.

Estas fechas están reguladas en el artículo 127, capítulo cuarto, “Descansos semanales, días de asueto y vacaciones”, en el que se establece que todo trabajador tiene derecho a 11 días de asueto al año, de los cuales diez corresponden a fechas de descanso general y una a la festividad propia de la localidad donde se ubica la empresa.

Estos días, según lo indicado por dicho código, son aquellos en los que los trabajadores suspenden sus actividades laborales sin perder el derecho a su salario, debido a la conmemoración de una fecha importante.

Entre estas fechas se encuentran las siguientes festividades:

1 de enero

Jueves, viernes y sábado santos

1 de mayo

30 de junio

15 de septiembre

20 de octubre

1 de noviembre

24 de diciembre (medio día, a partir de las 12 horas)

25 de diciembre

31 de diciembre (medio día, a partir de las 12 horas)

El día de la festividad de la localidad (como el 15 de agosto en la ciudad de Guatemala)

Es importante mencionar que algunos de estos asuetos pueden disfrutarse como fin de semana largo, ya sea porque coincidan con lunes o viernes, o por las regulaciones establecidas en el 2018, que permiten trasladar ciertos descansos a estos días con el objetivo de fomentar el turismo interno.

¿Cuándo será el próximo feriado o asueto?

Para los vecinos de la ciudad de Guatemala, con el descanso del feriado del 15 de agosto, restan seis días de asueto en lo que queda del 2025.

Estas son las siguientes fechas en las que se podrá disfrutar de un descanso durante el año:

Día de la Independencia: lunes 15 de septiembre (aunque la ley no contempla el traslado de esta fecha, al coincidir con lunes se disfrutará como fin de semana largo)

lunes 15 de septiembre (aunque la ley no contempla el traslado de esta fecha, al coincidir con lunes se disfrutará como fin de semana largo) Día de la Revolución: lunes 20 de octubre (de igual forma que el 15 de septiembre, no se traslada según la ley, pero al caer en lunes se gozará como fin de semana largo)

lunes 20 de octubre (de igual forma que el 15 de septiembre, no se traslada según la ley, pero al caer en lunes se gozará como fin de semana largo) Día de Todos los Santos: sábado 1 de noviembre

sábado 1 de noviembre Miércoles 24 de diciembre: se descansa desde medio día

se descansa desde medio día Navidad: jueves 25 de diciembre

jueves 25 de diciembre Miércoles 31 de diciembre: se descansa desde medio día

¿Cuáles son los fines de semana largos?

De acuerdo con el calendario del 2025, los guatemaltecos podrán disfrutar aún de dos fines de semana largos. Aunque ninguna de estas fechas se encuentra incluida en las regulaciones establecidas en el 2018, el día en que caen permitirá extender el descanso.

Lunes 15 de septiembre

Lunes 20 de octubre

¿Qué hacer en Guatemala durante el descanso?

Si desea conocer actividades para disfrutar durante los días de descanso, le recomendamos consultar la agenda de eventos de Prensa Libre ¿Qué hacer en Guatemala?, y mantenerse al tanto de las opciones disponibles.

Además, puede suscribirse a nuestro boletín ¿Qué hacer en Guatemala?, en el que recibirá la guía para aprovechar su tiempo libre. Suscríbase aquí >>>