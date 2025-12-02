Top 10 de las mejores películas de Navidad en Netflix para ver en 2025

La época navideña tiene clásicos en películas y también nuevas propuesta que han ganado terreno en el gusto de la audiencia de Netflix.

Seleccionamos 10 de las películas que se encuentran en el top o que la plataforma ha distinguido como dentro de las favoritas de la plataforma.

1 Un robo muy navideño

En plena temporada navideña viene la película dirigida por Michel Fimognari en donde dos desconocidos se unen para robar uno de los grandes almacenes más famosos de Londres mientras se enamoran accidentalmente. Sophia (Olivia Holt) y Nick (Connor Swindells) son quienes dan vida a estos personajes.





2. ¿Es pastel? Festividades: Temporada 2

El reality show regresa en su segunda temporada con Mikey Day y los pasteleros estrellas. Exparticipantes del programa y expertos en repostería intentan engañar a celebridades con sus impresionantes tortas hiperrealistas. En cada episodio buscan un premio de 75 mil dólares y un codiciado lugar en la gran final.

3. Scrooge: Cuento de Navidad

Basada en el clásico de Charles Dickens, la obra narra la historia del señor Scrooge, un hombre avaro y solitario que recibe la visita de tres espíritus que lo confrontan con su pasado, presente y futuro.

A través de esta travesía sobrenatural, Scrooge descubre el valor de la humildad, la generosidad y el amor, lo cual transforma su vida y su forma de relacionarse con los demás. Este musical es ideal para la temporada.

4. La Navidad de Ángela

Esta película, basada en el cuento de Frank McCourt, narra la historia de Ángela, que en Nochebuena tiene una idea extraordinaria cuando va a la iglesia con la familia. Al ver al Niño Jesús desabrigado en plena noche fría, la niña emprende una aventura para lograr que el pequeño encuentre un lugar cálido.

5. Crónicas de Navidad 1 y 2

Estas películas cuentan las aventuras que ponen en riesgo la Navidad y donde Santa Claus es uno de los personajes que destacan.

En la primera Kate Pierce (Darby Camp) y su hermano Teddy (Judah Lewis) pretenden grabar a Santa (Kurt Russell) en Nochebuena. Después de que se monten a escondidas en su trineo, provocan un accidente que podría arruinar toda la Navidad.

En la segunda película una adolescente se reúne por casualidad con Santa Claus cuando un misterioso villano amenaza con cancelar para siempre las fiestas.

6. Last Christmas, otra oportunidad para amar

Kate (Emilia Clarke) acepta trabajar como ayudante de Santa Claus en el centro comercial, y allí conoce a Tom (Henry Golding). A Kate le parece demasiado bueno para ser verdad.

7. María, madre de Jesús

Esta película en la que participan Anthony Hopkins, Hilla Vidor, Ido Tako, Noa Cohen, Ori Pfeffer, Stephanie Nur muestra una faceta de María en su niñez y adolescencia. Un encuentro con la madre de Jesús.

8. Milagro en la calle 34

Durante un desfile navideño organizado por los grandes almacenes Macy, el hombre que encarna a Santa Claus es sustituido por indisposición. Un anciano llamado Kris se ofrece a la señora Walker, responsable del desfile, para encarnar a Santa Claus. Después del desfile es contratado por dar a la perfección el tipo de personaje, pero todo se complica cuando él asegura que es el auténtico Santa Claus.

9. Un mensaje antes de Navidad

Addie y Nana entablan una estrecha amistad tras un mensaje de texto accidental. Addie va a visitar a Nana, donde conoce a su hijo James. Tras años de pasar las vacaciones juntos, Addie y James empiezan a verse de forma diferente.

10. Aquella Navidad

Santa Claus tendrá que emprender un viaje para repartir los regalos de la fecha a cada una de las casa de los niños; pero, tanto él como las familias se verán afectadas por una tormenta de nieve, teniendo una festividad alejada de la familia.

