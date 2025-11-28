Stranger Things: Las teorías sobre 008 y otras curiosidades de la serie

Netflix estrenó la quinta y última temporada de la popular serie de ficción Stranger Things, y el lanzamiento fue tan esperado que colapsó temporalmente el servicio. Durante los primeros minutos, el sistema en directo de la plataforma se vio afectado justo al inicio de la proyección.

La historia sigue a un grupo de amigos adolescentes que descubre experimentos secretos del gobierno y fuerzas sobrenaturales provenientes del llamado Upside Down (El Otro Lado).

Los nuevos episodios siguen a los jóvenes de Hawkins en su búsqueda para enfrentar y eliminar al monstruoso Vecna. El pueblo está bajo cuarentena militar, mientras Once (Eleven) permanece oculta de las autoridades.

Esta nueva entrega se sitúa en el otoño de 1987, cuando Hawkins se ve marcada por la apertura de nuevas grietas interdimensionales.

Si no ha visto las anteriores temporadas explicaremos algunos eventos importantes.

El misterio de 008 y otros personajes

Ocho, también identificada como 008 y cuyo nombre es Kali Prasad, es una de las niñas que crecieron bajo los experimentos del Laboratorio de Hawkins. Forma parte del mismo programa secreto del que surgió Eleven (Once).

Entre sus habilidades destaca la capacidad de crear ilusiones mentales que afectan la percepción de otras personas. A diferencia de Once, Kali sobrevivió a los experimentos y se unió a un grupo de jóvenes que buscaban venganza por su cuenta.

Su última aparición fue en el episodio 7 de la segunda temporada, cuando Eleven viaja a Chicago en busca de respuestas sobre su origen y se reencuentra con ella. En ese episodio, Ocho intenta convencer a Once de unirse a su causa, pero esta elige regresar con sus amigos en Hawkins.

Muchos espectadores esperaban el regreso de este personaje en la temporada final, y así será. Aunque por ahora se desconoce cuál será su rol exacto en la historia, su aparición ha sido confirmada.

Otro personaje que está dando un giro en la serie es Holly, interpretada por Nell Fisher, la hermana menor de Nancy y Mike Wheeler. La niña desde la primera temporada, mostró una aparente conexión con el “otro lado”, ya que se le ve siguiendo las luces e incluso al demogorgón.

Durante la tercera temporada, en plena batalla contra el Azotamentes (Mind Flayer), Holly —quien se encuentra en una rueda de la fortuna con sus padres— percibe la presencia de la criatura al notar el movimiento inusual de los árboles. Lo cual que podría indicar que percibe la presencia del monstruo.





Los próximos capítulos

La quinta temporada está dividida en tres partes:

26 de noviembre: primeros cuatro episodios.

primeros cuatro episodios. 25 de diciembre: segunda entrega.

segunda entrega. 31 de diciembre: episodio final, titulado The Rightside Up, de dos horas de duración.

Este último capítulo marcará un hecho sin precedentes: será proyectado de forma simultánea en cines y en la plataforma, la primera vez en la historia que un episodio de una serie se estrena en la gran pantalla.

