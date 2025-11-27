Qué hace Linda Hamilton en Stranger Things



Stranger Things presenta su quinta temporada en Netflix. Así cerrará esta historia que comenzó en un pequeño pueblo donde todos se conocen, y un peculiar incidente desencadena una serie de acontecimientos que conducen a la desaparición de un niño, lo cual empieza a desgarrar el tejido de una comunidad, por lo demás pacífica.

El sitio ComingSoon conversó con la legendaria intérprete, quien explicó que el rodaje de los ocho episodios tomó un año:

“Nunca había estado en un proyecto durante un año. Seis meses es lo más largo. Terminator, Dante’s Peak, cosas así solían rodarse en seis meses, y casi nadie lo hace ya”, expresó en la entrevista.

“Estaba lista para dar el salto, para clavar al personaje como se merecía. Empezaron con todas mis escenas importantes, mi primera semana. Es decir, ya estaba preparándome, pero mi primera semana de rodaje fue enorme”, añadió.

Ahora se sabe que Hamilton está como una científica llamada Dra. Kay, un personaje principal y antagonista.

Hamilton nació en Salisbury, Maryland, el 26 de septiembre de 1956, y tiene 69 años. Además de su emblemático papel en Terminator, protagonizó series como La bella y la bestia. Convertirse en Sarah Connor le exigió transformar su cuerpo mediante intensos entrenamientos físicos y participar en escenas peligrosas, muchas veces sin dobles.

Más sobre Stranger Things 5

La descripción oficial de la temporada dice: “Otoño de 1987. Hawkins está marcado por la apertura de las Grietas, y nuestros héroes están unidos por un mismo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero ha desaparecido; se desconocen su paradero y sus planes. Para complicar su misión, el gobierno ha puesto el pueblo bajo cuarentena militar e intensificado la búsqueda de Once, obligándola a volver a esconderse. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también lo hace un temor intenso y familiar. La batalla final se avecina, y con ella, una oscuridad más poderosa y mortal que cualquier otra a la que se hayan enfrentado antes. Para poner fin a esta pesadilla, necesitarán que todos, el grupo completo, permanezcan unidos, una última vez.”

Esta quinta temporada llegará dividida en tres partes:

Primera parte: 26 de noviembre

Segunda parte: 25 de diciembre

Tercera parte: 31 de diciembre