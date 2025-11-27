Quién es Holly Wheeler en Stranger Things y por qué su participación es clave en la temporada 5

En las primeras temporadas de Stranger Things se presentó a la familia Wheeler: Nancy como la hija mayor de Karen y Ted Wheeler, seguida por sus hermanos menores, Mike y Holly. Juntos vivían en su casa en Hawkins, Indiana.

Durante las primeras entregas de la serie, el papel de Holly fue interpretado por Anniston y Tinsley Price, gemelas idénticas.

Ahora lo toma la británica Nell Fisher, quien, con 14 años, ya comienza a ganar terreno en la industria del entretenimiento. Ha trabajado en las películas Northspur y Bookworm, donde compartió cartel con Elijah Wood. En 2023 participó en Elijo amor (Choose Love) y también estrenó Evil Dead: El despertar (Evil Dead Rise), un thriller de terror dirigido por Lee Cronin. Además, tuvo una participación especial en dos episodios de la tercera temporada de la serie My Life Is Murder.

Fisher asume el papel de Holly, una niña que, desde la primera temporada, mostró una aparente conexión con el “otro lado”, ya que se le ve siguiendo las luces e incluso al demogorgón.

Durante la tercera temporada, en plena batalla contra el Azotamentes (Mind Flayer), Holly —quien se encuentra en una rueda de la fortuna con sus padres— percibe la presencia de la criatura al notar el movimiento inusual de los árboles. Lo cual que podría indicar que percibe la presencia del monstruo.

En la quinta temporada, su personaje da un giro. Se revela que tenía un amigo imaginario que, en realidad, la acerca a uno de los villanos de la trama.

Conocedores de la serie explican que el personaje de Holly Wheeler está inspirado en Gertie, de la película E.T., el extraterrestre, interpretada por Drew Barrymore.