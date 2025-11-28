Escenario
Stranger Things: De Madonna a Metallica y otras celebridades en una playlist que todo fan de la serie debe escuchar
Uno de los aspectos más populares de Stranger Things es la nostalgia por la década de 1980, reforzada por su banda sonora. Estas son las canciones que han marcado la serie.
Con el estreno de la ultima temporada de Stranger Things trae un nuevo soundtrack. (Foto: Redes sociales Stranger Things / Netflix)
Durante casi una década, Stranger Things ha impactado la vida de sus seguidores, quienes fielmente han acompañado la historia de la pandilla que ha luchado temporada tras temporada contra Vecna y ha intentado descifrar el Upside Down. Parte de esta experiencia ha sido la música que ha formado parte de la narrativa y remite a la época de los años ochenta.
Por cinco temporadas, artistas como The Romantics, Bon Jovi, The Beach Boys, Kiss y Michael Jackson han sido parte de la historia de Stranger Things, en un viaje sonoro que fusiona el estilo del pueblo de Hawkins con la ambientación musical de los años ochenta.
¡Transportando al público a través del tiempo!, bandas como Wham!, Duran Duran y Journey han formado parte de momentos icónicos de la serie, destaca el portal Tudum, de Netflix.
La quinta temporada no se ha quedado atrás, ya que parte de la trama se desarrolla en una estación de radio, donde Robin y Steve se comunican en clave con la pandilla para realizar pequeñas misiones cerca de la base donde se analizan los portales hacia el Upside Down. En esas escenas suenan artistas como The Chords, ABBA y Michael Jackson.
La banda sonora de la serie se habilita después de cada estreno. Según detalla Tudum, la playlist del volumen 1 está disponible de forma digital desde el 28 de noviembre.
“El volumen 2 debutará en línea el 26 de diciembre, y el volumen 3, que presenta los dos volúmenes anteriores más música adicional, se lanza el 1 de enero”, destaca la información revelada por Netflix.
Estas son algunas de las canciones que forman parte del soundtrack oficial, revelado por Netflix, desde la primera hasta la quinta temporada de Stranger Things:
Temporada 1
Episodio 1
- “África”, Toto
Episodio 2
- "¿Debería quedarme o debería irme?", The Clash
- "Hazy Shade of Winter", The Bangles
Episodio 3
- “Héroes”, Peter Gabriel
Episodio 4
- “Atmosphere”, Joy Division
Episodio 5
- “Elegia”, New Order
- “Nocturnal Me”, Echo and the Bunnymen
Episodio 6
“Gafas de sol de noche”, Corey Hart
Temporada 2
Episodio 1
- “Whip It”, Devo
- “Talking in Your Sleep”, The Romantics
- “Rock You Like a Hurricane” (regrabación), Scorpions
Episodio 2
- “Chicas en el cine”, Duran Duran
Episodio 3
- “Con Jim no te metas”, Jim Croce
- “El fantasma que llevas dentro”, Psychedelic Furs
Episodio 7
- “Runaway”, Bon Jovi
- “Back to Nature”, Fashion
Episodio 9
- “Twist of Fate”, Olivia Newton-John
- “Time After Time”, Cyndi Lauper
- “Every Breath You Take”, The Police
STRANGER THINGS 5 VOL. 1 IS NOW ON NETFLIX pic.twitter.com/SpxupQEeMq— xᴉlɟʇǝu (@netflix) November 27, 2025
Temporada 3
Episodio 1
- “Nunca te rindas”, Corey Hart
- “Moving in Stereo”, The Cars
- “Workin' for a Livin'”, Huey Lewis and the News
- “She's Got You”, Patsy Cline
Episodio 2
- “Material Girl”, Madonna
- “My Bologna”, “Weird Al” Yankovic
- “Cold as Ice”, Foreigner
Episodio 3
- “Lovergirl”, Teena Marie
- “Las cosas solo pueden mejorar”, Howard Jones
- “Despiértame antes de que te vayas”, Wham!
Episodio 4
- “Nos volveremos a encontrar”, Vera Lynn
Episodio 6
- “Baile de neutrones”, The Pointer Sisters
Episodio 7
- “Rock en EE. UU. (Un homenaje al rock de los 60)”, John Mellencamp
Episodio 8
- “La historia interminable”, Limahl
Temporada 4
Episodio 1
- “California Dreamin'”, The Beach Boys
- “Object of My Desire”, Starpoint
- “Running Up That Hill”, Kate Bush
- “I Was a Teenage Werewolf”, The Cramps
- “Chica mejanita”, Mae Arnette
- “Play with Me”, Extreme
- “Detroit Rock City”, Kiss
Episodio 2
“Me haces girar (como un disco)”, Dead or Alive
“Rock Me Amadeus”, Falco
“Tarzan Boy”, Baltimora
“Wipe Out” (versión K-Tel), The Surfaris
“Psycho Killer”, Talking Heads
Episodio 4
- “Pass the Dutchie”, Musical Youth
- “Sueña un poco conmigo”, Ella Fitzgerald y Louis Armstrong
Episodio 5
- “El hombre viajero”, Ricky Nelson
Episodio 6
- “Pass the Dutchie”, Musical Youth
Episodio 8
- “Fuego y lluvia”, James Taylor
- “Rock and Roll, Hoochie Koo”, Rick Derringer
- “Caminos separados (mundos aparte)”, Journey
Episodio 9
- “El maestro de las marionetas”, Metallica
- “Cuando hace frío me gustaría morir”, Moby
- “Hechizado”, Siouxsie and the Banshees
Temporada 5
Episodio 1
- “Rockin' Robin”, Michael Jackson
- “Pretty in Pink”, Psychedelic Furs
- “Upside Down”, Diana Ross
- “Running Up That Hill”, Kate Bush
Episodio 2
- “Fernando”, ABBA
- “Running Up That Hill”, Kate Bush
- “Mr. Sandman”, The Chordettes
Episodio 3
- “A cada uno lo suyo”, Freddy Martin y su orquesta
- “Creo que estamos solos ahora”, Tiffany
- “Oh Yeah”, Yello
Episodio 4
- “Planes prematuros”, Elmer Bernstein
- “Sh-Boom”, The Chords
- “Running Up That Hill”, Kate Bush