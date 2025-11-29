No es solo nostalgia: las claves psicológicas detrás del fenómeno global de “Stranger Things”

El estreno de la nueva temporada de la popular serie de ficción Stranger Things está generando gran expectativa, y Netflix ya la posiciona entre sus producciones más vistas a nivel mundial.

La serie regresa con la primera tanda de episodios de su quinta y última temporada, más de tres años después del cierre de la cuarta entrega. En esta nueva etapa, los protagonistas del pueblo de Hawkins continúan su lucha para encontrar y destruir al monstruoso Vecna, mientras el lugar permanece bajo cuarentena militar y Once (Eleven) se esconde de las autoridades.

Stranger Things se ha convertido en la primera serie de Netflix en posicionar sus cuatro temporadas anteriores simultáneamente en el Top 10 de producciones más vistas en la plataforma, según confirmó la empresa de entretenimiento.

Medios internacionales destacan el éxito de la serie y por qué impacta a nivel psicológico. The Conversation publicó un artículo de Edward White, donce el candidato a doctorado en Psicología, Universidad de Kingston cuestiona ¿qué despierta nuestra fascinación colectiva por este universo oscuro y lleno de terror?

"La respuesta reside en principios psicológicos y filosóficos que explican por qué nos atrae no solo el entretenimiento, sino también la información. Comprender por qué millones de personas se sumergen voluntariamente en el aterrador mundo del Mundo del Revés revela profundas verdades sobre la naturaleza humana y nuestra relación con el miedo", aclara White.

Desde historias de fantasmas hasta documentales sobre crímenes reales, nuestra obsesión con lo macabro surge de un sesgo hacia la negatividad: la tendencia a reaccionar con más fuerza a la información negativa que al contenido positivo o neutral, agrega.

Es como recordar nuestros orígenes. "Hoy, dado que ya no nos enfrentamos a tigres dientes de sable, esta alerta se ha transformado en un impulso de búsqueda de emociones fuertes , buscando contenido aterrador por su intensa excitación", agrega.

Esto explica por qué los espectadores se sienten a la vez asustados y cautivados por escenas como los traumáticos flashbacks de Once (Millie Bobby Brown) o los salvajes ataques del Demogorgon . Nuestros cerebros están programados para responder al peligro, incluso en escenarios imaginarios.

Además, White habla que Stranger Things trabaja en cuatro dimensiones de nuestra curiosidad morbosa: explorar villanos (como Vecna ​​y el Dr. Brenner), presenciar la violencia (de las criaturas del Revés), experimentar el horror corporal (a través de las infecciones del Azotamentes) y enfrentar amenazas paranormales (las que acechan a Hawkins).

¿Qué más nos provoca el miedo?

Una investigación de Neil Martin, Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, Escuela de Psicoterapia y Psicología, Regent's University London explica que aunque el cine de terror ha entretenido al público durante más de un siglo, pocas investigaciones han explorado por qué las personas disfrutan este género y cómo afecta su comportamiento, pensamientos y emociones. Una reciente revisión académica reúne por primera vez estudios desde diversas disciplinas —psicología, psicoterapia, comunicación, desarrollo, clínica y medios— para comprender la psicología detrás del miedo en la pantalla.

Los hallazgos muestran que las razones para disfrutar del terror varían. Por ejemplo, quienes tienen baja empatía y menor sensibilidad al miedo tienden a disfrutar más este tipo de contenidos. También existe una relación entre la búsqueda de sensaciones intensas y la preferencia por este género. En términos generales, hombres y niños lo disfrutan más que mujeres y niñas, posiblemente por diferencias en la tolerancia al asco o la ansiedad.

Desde una perspectiva del desarrollo, los niños pequeños temen más a estímulos simbólicos o imaginarios, mientras que los mayores reaccionan ante situaciones más realistas. Las estrategias para afrontar el miedo también varían con la edad: los más pequeños responden mejor a métodos físicos (como abrazos o distracciones), mientras que la información previa ayuda a los mayores a reducir su temor y disfrutar más la experiencia.

A pesar de estos avances, el estudio también señala limitaciones: muestras pequeñas, variedad de metodologías, diversidad de estímulos y escasa investigación intercultural.

También se ha hablado que la serie ha tenido un impacto de nostalgia a los años de la década de 1980.

La temporada final de Stranger Things se dividirá en tres partes:

26 de noviembre : estreno de los primeros cuatro episodios.

: estreno de los primeros cuatro episodios. 25 de diciembre : se lanzará la segunda tanda, con tres capítulos más.

: se lanzará la segunda tanda, con tres capítulos más. 31 de diciembre: se estrenará el episodio final, titulado The Rightside Up, con una duración de dos horas.

Este último capítulo marcará un hito en la historia del streaming, ya que será la primera vez que un episodio de una serie se proyecte simultáneamente en cines y en Netflix.