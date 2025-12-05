Netflix compra Warner Bros. y HBO Max: esto se sabe hasta el momento

Medios internacionales informaron que Netflix comprará Warner Bros. Discovery (WBD) por US$82 mil 700 millones, una de las mayores adquisiciones en el sector del entretenimiento en los últimos años.

Se trata de la operación más grande en esta industria desde que Disney adquirió Fox por US$71 mil millones, en el 2019. La plataforma pagará US$27.75 por acción a WBD, señalan distintas fuentes.

El director general de Netflix, Ted Sarandos, afirmó en un comunicado que la misión de la compañía ha sido entretener al mundo. “El anuncio de hoy combina a dos de las mayores compañías de narración de historias del mundo”, añadió David Zaslav, presidente y director ejecutivo de WBD.

Según dicho acuerdo, Netflix adquirirá los estudios de cine y televisión de WBD, así como HBO y HBO Max, según EFE. La oferta de Netflix se impuso a otras presentadas por compañías como Paramount y Comcast.

De acuerdo con dicha agencia, una vez entre en vigor lo pactado, el catálogo de Netflix incluirá producciones de HBO, entre ellas The Big Bang Theory, The Sopranos y Game of Thrones, así como cintas como The Wizard of Oz y títulos del universo DC. Estas se unirán a series originales de Netflix como Wednesday, Money Heist, Bridgerton y Adolescence.

¿Cuándo se fusionarán Netflix y HBO?

Meses atrás, WBD informó su intención de separar sus divisiones de streaming y estudios de cine en dos compañías distintas, ambas cotizadas en la Bolsa.

“Esta separación debería completarse en el tercer trimestre del 2026, antes de la finalización de esta transacción”, se detalló en el comunicado oficial. Según las empresas, la compra se concretará en un plazo de 12 a 18 meses.

Sin embargo, diversas fuentes internacionales advierten que aún no está claro cómo se llevará a cabo la integración de HBO y Netflix. Esta decisión ha generado polémica tanto en la prensa extranjera como en el sector cinematográfico.

De acuerdo con información hemerográfica de Prensa Libre, la fusión debe ser autorizada por el gobierno estadounidense antes de concretarse.

Controversia por la compra de HBO

James Cameron, director de Titanic y otras cintas, calificó la adquisición como “un desastre”, una visión que comparten otros involucrados en el sector de la producción cinematográfica.

De acuerdo con Applesfera, esta adquisición modifica el panorama del streaming a nivel internacional. La plataforma líder en cantidad de suscriptores se adueña de historias que han marcado la televisión en los últimos años.

Asimismo, Netflix absorbería una visión de producción diferente a la suya, ya que, según expertos, HBO apostaba por los riesgos creativos, la paciencia y lo orgánico, mientras que Netflix privilegia el volumen y el algoritmo.

Se espera que, en los próximos meses, se comuniquen las implicaciones precisas de esta compra, no solo para los consumidores, sino también para el universo global de las plataformas de transmisión.

(Con información de AFP)