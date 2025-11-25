Escenario
Dónde ver “Mi pobre angelito”, “El Grinch” y otras películas clásicas de Navidad en streaming
Un maratón de películas es una excelente opción para compartir en familia o con amigos. Para esta temporada navideña, le presentamos algunas alternativas para disfrutar desde casa.
Con la llegada de la navidad, armar un maratón de las películas clásicas de la época podrá darle un espacio en familia. (Foto Prensa Libre: Freepik)
La celebración de la Navidad se acerca, y con ella regresan los clásicos cinematográficos que han hecho de esta época una de las más entrañables. Desde las aventuras de Mi pobre angelito hasta las lecciones de El Grinch, la magia de diciembre puede vivirse desde la comodidad del hogar.
Diversas plataformas de streaming ofrecen una amplia selección de cintas navideñas, desde animaciones hasta historias de amor, ideales para compartir en familia.
Tanto Netflix como Disney Plus incluyen en su cartelera nuevos estrenos, así como clásicos que nunca pasan de moda y que pueden disfrutarse durante los últimos fines de semana del año o en un maratón navideño.
A continuación, le presentamos una lista de películas y series recomendadas.
Mi pobre angelito 1 y 2, protagonizadas por Macaulay Culkin en el papel de Kevin McCallister, figuran entre los clásicos más recordados. Esta comedia familiar muestra las ocurrencias de un niño de ocho años que busca defender su casa de dos ladrones. Ambas entregas y sus variantes están disponibles en Disney Plus.
Otro de los clásicos es El Grinch, con Jim Carrey, que narra la historia de una criatura malhumorada decidida a arruinar la Navidad en Villa Quien. Esta entrañable comedia estará disponible en Netflix, que también ofrece una versión animada.
Una Navidad de locos, comedia protagonizada por Tim Allen y Jamie Lee Curtis, sigue a una pareja que intenta escapar del ajetreo navideño, pero termina envuelta en una divertida aventura. Disponible en Netflix y HBO Max.
Los fantasmas de Scrooge es otra cinta emblemática, por su narrativa que mezcla intriga, fantasía, terror y espíritu navideño. Relata la vida de Ebenezer Scrooge, un hombre avaro que detesta la Navidad hasta que es visitado por tres espíritus. Está disponible en Disney Plus y próximamente en Netflix.
Películas navideñas en Netflix
- El caballero de la Navidad
- Love Actually
- Klaus
- Amor de calendario
- The Holiday
- Navidad de golpe
- Polar Express
- A Very Murray Christmas
- Scrooge: Cuento de Navidad
- El chico que salvó la Navidad
- Crónicas de Navidad 1 y 2
- Cambio de princesa 1, 2 y 3
Películas navideñas en Disney Plus
- El extraño mundo de Jack
- El regalo prometido
- Mickey celebra la Navidad
- Milagro en la calle 34
- Una Navidad con los Muppets
- Una Navidad mágica
Películas navideñas en Prime Video
- Rojo Uno
- La piedra de la familia
- Navidad con los Kranks
- Los remanentes
- Casi Navidad