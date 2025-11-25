Dónde ver “Mi pobre angelito”, “El Grinch” y otras películas clásicas de Navidad en streaming

La celebración de la Navidad se acerca, y con ella regresan los clásicos cinematográficos que han hecho de esta época una de las más entrañables. Desde las aventuras de Mi pobre angelito hasta las lecciones de El Grinch, la magia de diciembre puede vivirse desde la comodidad del hogar.

Diversas plataformas de streaming ofrecen una amplia selección de cintas navideñas, desde animaciones hasta historias de amor, ideales para compartir en familia.

Tanto Netflix como Disney Plus incluyen en su cartelera nuevos estrenos, así como clásicos que nunca pasan de moda y que pueden disfrutarse durante los últimos fines de semana del año o en un maratón navideño.

A continuación, le presentamos una lista de películas y series recomendadas.

Mi pobre angelito 1 y 2, protagonizadas por Macaulay Culkin en el papel de Kevin McCallister, figuran entre los clásicos más recordados. Esta comedia familiar muestra las ocurrencias de un niño de ocho años que busca defender su casa de dos ladrones. Ambas entregas y sus variantes están disponibles en Disney Plus.

Otro de los clásicos es El Grinch, con Jim Carrey, que narra la historia de una criatura malhumorada decidida a arruinar la Navidad en Villa Quien. Esta entrañable comedia estará disponible en Netflix, que también ofrece una versión animada.

Una Navidad de locos, comedia protagonizada por Tim Allen y Jamie Lee Curtis, sigue a una pareja que intenta escapar del ajetreo navideño, pero termina envuelta en una divertida aventura. Disponible en Netflix y HBO Max.

Los fantasmas de Scrooge es otra cinta emblemática, por su narrativa que mezcla intriga, fantasía, terror y espíritu navideño. Relata la vida de Ebenezer Scrooge, un hombre avaro que detesta la Navidad hasta que es visitado por tres espíritus. Está disponible en Disney Plus y próximamente en Netflix.

Películas navideñas en Netflix

El caballero de la Navidad

Love Actually

Klaus

Amor de calendario

The Holiday

Navidad de golpe

Polar Express

A Very Murray Christmas

Scrooge: Cuento de Navidad

El chico que salvó la Navidad

Crónicas de Navidad 1 y 2

Cambio de princesa 1, 2 y 3

Películas navideñas en Disney Plus

El extraño mundo de Jack

El regalo prometido

Mickey celebra la Navidad

Milagro en la calle 34

Una Navidad con los Muppets

Una Navidad mágica

Películas navideñas en Prime Video