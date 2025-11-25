Adornos navideños: ideas de manualidades para hacer en casa y colores recomendados

Decorar el hogar en Navidad es una de las actividades favoritas de las familias, pero suele requerir dinero y esfuerzo. Por ello, elaborar los propios adornos no solo resulta más económico, sino que también se convierte en una actividad entretenida que puede reunir a la familia para disfrutar un momento de convivencia.

Desde pequeños árboles de Navidad hasta figuras de Santa Claus pueden formar parte de las decoraciones que se logran con paciencia y algunos materiales.

Portales como Guinot Prunera destacan que “no solo se trata de poner adornos, sino de transformar tu espacio para hacerlo más atractivo y funcional”, transformación que puede lograrse con su propio estilo y adornos hechos a mano.

Para esta temporada, la paleta de colores navideños viene renovada, según detalla el portal AD Magazin: se fusionan los tonos tradicionales con propuestas más recientes, desde “la calidez orgánica de la mocha mousse hasta la opulencia vibrante de los jewel tones”.

Estos colores pueden aplicarse en diversos espacios del hogar, incluyendo el tradicional árbol de Navidad. A continuación, le presentamos los colores recomendados para el 2025, así como algunas ideas de manualidades para decorar.

¿Cuáles son los colores de la temporada navideña 2025?

Como cada año, colores como el verde —símbolo de la vida persistente en invierno—, el rojo —que evoca amor, calidez y tradición—, el blanco —relacionado con la nieve y la paz— y el dorado —símbolo de luz y espiritualidad— siguen siendo parte de la paleta navideña, según AD Magazin.

No obstante, el diseño y la decoración evolucionan, y se han popularizado tonos invernales y neutros terrosos. Estos son los colores destacados para el 2025:

Jewel tones. Tonalidades inspiradas en piedras preciosas como rubí, esmeralda o zafiro. Se utilizan principalmente en luces tenues, adornos de vidrio o decoraciones para el árbol.

Tonalidades inspiradas en piedras preciosas como rubí, esmeralda o zafiro. Se utilizan principalmente en luces tenues, adornos de vidrio o decoraciones para el árbol. Mocha mousse. Este marrón cálido y suave combina con decoraciones naturales. Puede usarse con verde intenso y dorado suave para generar contraste.

Este marrón cálido y suave combina con decoraciones naturales. Puede usarse con verde intenso y dorado suave para generar contraste. Pasteles helados. Tonos fríos como lavanda, azul hielo o verde menta suave se han popularizado en redes sociales. Evocan elegancia, sobre todo en espacios pequeños.

Tonos fríos como lavanda, azul hielo o verde menta suave se han popularizado en redes sociales. Evocan elegancia, sobre todo en espacios pequeños. Colores tierra. Combinaciones como beige cálido, oliva claro o crema se destinan a decoraciones hechas a mano. Se recomienda acompañarlas con luces doradas tenues.

Combinaciones como beige cálido, oliva claro o crema se destinan a decoraciones hechas a mano. Se recomienda acompañarlas con luces doradas tenues. Tonalidades blancas y plateadas. Para quienes prefieren un estilo elegante, se sugiere utilizar blanco intenso, plateado y colores cristalinos en espacios amplios y bien iluminados. Se pueden realzar con azul hielo o dorado suave.

Ideas para adornos de Navidad 2025

Para quienes desean decorar su hogar, aquí compartimos una serie de tutoriales con manualidades navideñas fáciles de seguir.

Decoraciones para la casa

Decoraciones de tendencia para la navidad

Manualidades navideñas con cartón

Decoraciones de renos

Muñeco de nieve