Adornos de Navidad: Cómo elaborarlos en casa para decorar este 2025

La maestra de educación preprimaria y profesora de enseñanza media Wendy Aguin explica que esta es una época ideal para trabajar manualidades y, así, dar la bienvenida a la Navidad y a las vacaciones. Este espacio es para compartir en familia.

Las decoraciones y la manera de crear los diseños no tienen que ser complicadas, dice Aguin. Una estrella de foamy dorado, a la que se le agregue un diseño, es suficiente para crear un ambiente especial. Para el presente artículo, comparte un video en el que explica el paso a paso para crear personajes únicamente utilizando círculos y otras formas sencillas.

Francis Zet, maestro de educación infantil a través de su proyecto Hecho con Tijeras, también ofrece ideas y moldes para trabajar en casa.

Zet agrega que es importante recordar que esta época debe estar llena de amor, alegría y momentos mágicos junto a quienes más queremos.

“Que el brillo de nuestras ideas siga iluminando cada rincón, y que el amor por crear, soñar y transformar con nuestras manos siga vivo en nuestros corazones durante todo el año que viene”, concluye.

Un reno práctico y sencillo

Aguin explica en un video de TikTok cómo hacer un reno con pasos simples, círculos y formas sencillas que pueden servir para decorar una caja. Solo se necesita papel de colores, goma o silicón.

En pocos minutos puede tener una decoración atractiva. En este caso decoró una caja, pero ¿en qué otros accesorios quisiera aplicarlo?

Aguin también ofrece un video donde explica cómo podría imprimir desde word sus moldes en tamaños más grandes, según lo que necesite.

Banderines navideños

Los banderines son una opción práctica para decorar paredes y techos. (Foto Prensa Libre: Hecho con Tijeras)

Santa Claus, el Grinch, el muñeco de jengibre, un reno y un Cascanueces son algunas de las opciones para combinar y decorar techos o paredes en esta época.

Para trabajar con foamy de diamantina, aplique un poco de calor a las piezas con una plancha: logrará un termoformado que resalta cada figura. Encuentre los moldes más abajo.

Decoraciones con paletas y papel

Ideas prácticas para decoraciones navideñas. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Con paletas y formas simples en papel puede formar personajes atractivos. Anímese a crear un detalle para decorar sus espacios o los regalos que entregará.

Cuadro para fotos navideño

Para las fotos de convivos forre un marco y cree las imágenes que harán un recuerdo perdurable. (Foto Prensa Libre: Hecho con Tijeras)

Los marcos para fotografías son una idea divertida para convivios y reuniones con amigos y familia. Es un tiempo bien invertido que quedará como recuerdo.

Señora Claus

La señora Claus es una de las piezas que podría crear durante la temporada. (Foto Prensa Libre: Hecho con Tijeras)

El molde destaca las piezas que puede cortar en foamy. Eso no es todo: también puede añadir algunos toques de color con crayones o aplicar brillos blancos con corrector para dar vida a la figura. Agregue detalles como listón rojo para los zapatos y el tocado del cabello.

¿Cómo unir las piezas?

Zet comparte un video para crear un Santa Claus. Paso a paso de cómo elaborarlo e ideas que podría tomar para los moldes de este artículo.