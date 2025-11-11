Salud y Familia
Adornos de Navidad: Cómo elaborarlos en casa para decorar este 2025
Compartimos moldes e ideas para crear manualidades y adornos de Navidad que llenen de color sus espacios durante la temporada.
Uno de los proyectos que podrían decorar sus espacios durante la temporada de Navidad. (Foto Prensa Libre: cortesía Hecho con Tijeras.)
La maestra de educación preprimaria y profesora de enseñanza media Wendy Aguin explica que esta es una época ideal para trabajar manualidades y, así, dar la bienvenida a la Navidad y a las vacaciones. Este espacio es para compartir en familia.
Las decoraciones y la manera de crear los diseños no tienen que ser complicadas, dice Aguin. Una estrella de foamy dorado, a la que se le agregue un diseño, es suficiente para crear un ambiente especial. Para el presente artículo, comparte un video en el que explica el paso a paso para crear personajes únicamente utilizando círculos y otras formas sencillas.
Francis Zet, maestro de educación infantil a través de su proyecto Hecho con Tijeras, también ofrece ideas y moldes para trabajar en casa.
Zet agrega que es importante recordar que esta época debe estar llena de amor, alegría y momentos mágicos junto a quienes más queremos.
“Que el brillo de nuestras ideas siga iluminando cada rincón, y que el amor por crear, soñar y transformar con nuestras manos siga vivo en nuestros corazones durante todo el año que viene”, concluye.
Un reno práctico y sencillo
Aguin explica en un video de TikTok cómo hacer un reno con pasos simples, círculos y formas sencillas que pueden servir para decorar una caja. Solo se necesita papel de colores, goma o silicón.
En pocos minutos puede tener una decoración atractiva. En este caso decoró una caja, pero ¿en qué otros accesorios quisiera aplicarlo?
@maestragt Iniciamos con la sección de manualidades navideñas 🎄 Espero te guste y te sirva esta linda idea 🥰 #manualidades #navidad #decoracionnavideña #navidadentiktok ♬ Christmas standard song - 3KTrack
Aguin también ofrece un video donde explica cómo podría imprimir desde word sus moldes en tamaños más grandes, según lo que necesite.
@maestragt Imprime en grande usando Word, una excelente opción ✨🎉 #teachersoftiktok #maestrasdetiktok #impressions #poster #imprimirengrande #word #microsoft #digital #recursoseducativos #tips #fyp #paratii ♬ sonido original - Lo mejor del mundo 🎶🎵
Banderines navideños
Santa Claus, el Grinch, el muñeco de jengibre, un reno y un Cascanueces son algunas de las opciones para combinar y decorar techos o paredes en esta época.
Para trabajar con foamy de diamantina, aplique un poco de calor a las piezas con una plancha: logrará un termoformado que resalta cada figura. Encuentre los moldes más abajo.
Decoraciones con paletas y papel
Con paletas y formas simples en papel puede formar personajes atractivos. Anímese a crear un detalle para decorar sus espacios o los regalos que entregará.
Cuadro para fotos navideño
Los marcos para fotografías son una idea divertida para convivios y reuniones con amigos y familia. Es un tiempo bien invertido que quedará como recuerdo.
Señora Claus
El molde destaca las piezas que puede cortar en foamy. Eso no es todo: también puede añadir algunos toques de color con crayones o aplicar brillos blancos con corrector para dar vida a la figura. Agregue detalles como listón rojo para los zapatos y el tocado del cabello.
¿Cómo unir las piezas?
Zet comparte un video para crear un Santa Claus. Paso a paso de cómo elaborarlo e ideas que podría tomar para los moldes de este artículo.