Desfile navideño de Bomberos Voluntarios 2025: Dónde, cuando y a qué hora se realizará el recorrido
Por tercer año consecutivo la compañía de Bomberos Voluntarios organiza un desfile navideño para las familias guatemaltecas. Conozca los detalles.
Una imagen de archivo del desfile de carrozas organizado por los Bomberos Voluntarios deGuatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía CBV)
Desfile navideño de los Bomberos Voluntarios recorrerá el Anillo Periférico con música, color y prevención
El evento está programado para el sábado 6 de diciembre y comenzará su recorrido en la Universidad de San Carlos a las 16 horas, con destino a la colonia 4 de Febrero. Cientos de familias se suman a esta actividad llena de color, personajes y música navideña.
El trayecto tendrá una extensión aproximada de 8 kilómetros y la participación de casi 60 carrozas. Óscar Sánchez, relacionista público de la institución y coordinador general del desfile, comentó que este desfile no solo busca promover un mensaje de prevención para las fiestas de fin de año, sino también fortalecer el vínculo con la comunidad.
“El objetivo es que las familias puedan ver de cerca a quienes se dedican a esta profesión y que la imagen de una ambulancia o un transporte de emergencia también se asocie con actividades positivas y de unidad”, explicó.
Fecha:
Sábado 6 de diciembre
Hora:
16.30 horas
Puntos de referencia:
- Salida: Universidad de San Carlos
- Anillo Periférico (zonas 12,11 y 7)
- Termina: Compañía 49 de Bomberos Voluntarios en la colonia 4 de Febrero
Lugar:
Universidad de San Carlos de Guatemala, ciudad universitaria
