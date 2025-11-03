Desfile navideño de Bomberos Voluntarios 2025: Dónde, cuando y a qué hora se realizará el recorrido

Desfile navideño de los Bomberos Voluntarios recorrerá el Anillo Periférico con música, color y prevención

El evento está programado para el sábado 6 de diciembre y comenzará su recorrido en la Universidad de San Carlos a las 16 horas, con destino a la colonia 4 de Febrero. Cientos de familias se suman a esta actividad llena de color, personajes y música navideña.

El trayecto tendrá una extensión aproximada de 8 kilómetros y la participación de casi 60 carrozas. Óscar Sánchez, relacionista público de la institución y coordinador general del desfile, comentó que este desfile no solo busca promover un mensaje de prevención para las fiestas de fin de año, sino también fortalecer el vínculo con la comunidad.

“El objetivo es que las familias puedan ver de cerca a quienes se dedican a esta profesión y que la imagen de una ambulancia o un transporte de emergencia también se asocie con actividades positivas y de unidad”, explicó.

La creatividad es parte de lo que se vive en este evento que busca llegar a miles de familias guatemaltecas. (Foto Prensa Libre: CBV)

Fecha:

Sábado 6 de diciembre

Hora:

16.30 horas

Puntos de referencia:

Salida: Universidad de San Carlos

Anillo Periférico (zonas 12,11 y 7)

Termina: Compañía 49 de Bomberos Voluntarios en la colonia 4 de Febrero

Lugar:

Universidad de San Carlos de Guatemala, ciudad universitaria

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.