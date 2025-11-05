¿Cuándo comienza y termina el adviento en 2025?

La palabra adviento proviene del latín adventus, que significa “venida” y se asocia con las cuatro semanas de preparación para la Navidad.

El adviento comienza desde el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés Apóstol (30 de noviembre) y continúa hasta el 24 de diciembre. El Adviento forma una unidad de movimiento con la Navidad y la Epifanía (6 de enero). Las tres palabras significan lo mismo: venida, nacimiento, manifestación.

El Dios que ha querido ser “Dios con nosotros” entró hace más de dos mil años en la historia al nacer en Belén, y actualiza sacramentalmente esa venida cada año en este tiempo fuerte de seis o siete semanas: desde el primer domingo de Adviento hasta la fiesta del Bautismo de Jesús, explica el Misal diario Pan de la Palabra.

En el 2025, el Adviento comienza el 30 de noviembre y termina el 24 de diciembre (Nochebuena), cuando comienza la Misa de Navidad. El Día de Navidad es el 25 de diciembre.

¿Cuándo será el adviento 2025?

I Domingo de Adviento: 30 de noviembre del 2025

II Domingo de Adviento: 7 de diciembre del 2025

III Domingo de Adviento: 14 de diciembre del 2025

IV Domingo de Adviento: 21 de diciembre del 2025

Vigilia de Navidad (Misa de Nochebuena): 24 de diciembre del 2025

Tiempo mariano

El tiempo de Adviento tiene un carácter mariano, que se prolonga durante la Navidad y la Epifanía, porque María de Nazaret, la madre del Mesías, estuvo presente en todos estos acontecimientos por voluntad divina.

Además, las fiestas de la Sagrada Familia y Santa María, Madre de Dios, dan a estas semanas un contenido marcadamente mariano.