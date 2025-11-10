Inicia la Navidad en el Irtra Petapa: qué actividades y horarios tendrá el parque

La temporada navideña comenzará el martes 25 de noviembre en Mundo Petapa, zona 12 de la Ciudad de Guatemala. Ese día, las instalaciones estarán abiertas hasta las 22 horas y se desarrollará una agenda especial con múltiples actividades para toda la familia.

Los visitantes podrán disfrutar de la inauguración oficial de la iluminación del parque, desfiles, bandas musicales, coros, iluminación de la Plaza Divertida y un show de luces.

Además, los fines de semana se llevarán a cabo otros eventos culturales y artísticos, que podrán disfrutarse en familia. Junto con las actividades navideñas estarán disponibles los juegos más emblemáticos del parque: El Relámpago, Motobala, Rascacielos, Bici Mágica y Polo Norte.

Agenda artística destacada

Ubicación: Ceiba

Villancicos infantiles | 10 a 12 horas

| 10 a 12 horas Clariente 4 | 13 a 15 horas

| 13 a 15 horas Coro Canto Novo | 15.30 a 17.30 horas

| 15.30 a 17.30 horas Bossa Christmas | 18 a 20 horas

Fechas: sábados 29 de noviembre, 6, 13 y 20 de diciembre; domingos 30 de noviembre, 7, 14 y 21 de diciembre.

Winter Sax | Domingos, 13 a 15 horas

| Domingos, 13 a 15 horas Ensamble Encanto | Domingos, 15.30 a 18 horas

Fechas: Domingos 30 de noviembre, 7, 14 y 21 de diciembre.

Ubicación: Plaza Mi Barrio

Sax en Mi Barrio | 10 a 12 horas

| 10 a 12 horas Jazz Band | 15.30 a 17 horas

Fechas: sábados 29 de noviembre, 6, 13 y 20 de diciembre; domingos 30 de noviembre, 7, 14 y 21 de diciembre.

Plaza Divertida

Show de nieve | 20 horas

| 20 horas Show de luces | 20.45 horas

Sábados 29 de noviembre, 6, 13 y 20 de diciembre.

Desfiles y espectáculos

Desfiles con carrozas, banda y personajes del Irtra con recorrido por el parque | 12, 15 y 17 horas

con recorrido por el parque | 12, 15 y 17 horas Show musical "Navidad de los Mundos Mágicos", en el Teatro Fantasía | 14, 15 y 16 horas

Fechas: sábados 29 de noviembre, 6, 13 y 20 de diciembre; domingos 30 de noviembre, 7, 14 y 21 de diciembre.

Horarios de la temporada navideña

Del 19 de noviembre al 14 de diciembre: abierto de miércoles a domingo.

abierto de miércoles a domingo. Del 15 de diciembre al 4 de enero: abierto toda la semana.

abierto toda la semana. Cerrado: 24 y 31 de diciembre.

Horarios por día:

Al cierre habrá show de luces.

Miércoles a sábado: de 9 a 17 horas.

Domingos: de 9 a 18 horas.

Sábados del 29 de noviembre al 20 de diciembre: de 9 a 21 horas.

El cuadro muestra las actividades del Mundo Petapa durante noviembre y diciembre. (Foto Prensa Libre: cortesía Irtra Petapa)

Lugar

Avenida Petapa y 42 calle de la zona 12, Petapa.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

