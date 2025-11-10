Escenario
Inicia la Navidad en el Irtra Petapa: qué actividades y horarios tendrá el parque
El Irtra Petapa inaugurará la temporada navideña: conozca la agenda de actividades de noviembre y diciembre.
La temporada navideña comenzará el 25 de noviembre en el Irtra Petapa. Ese día, las instalaciones cerrarán a las 22 horas y se ofrecerán múltiples actividades. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La temporada navideña comenzará el martes 25 de noviembre en Mundo Petapa, zona 12 de la Ciudad de Guatemala. Ese día, las instalaciones estarán abiertas hasta las 22 horas y se desarrollará una agenda especial con múltiples actividades para toda la familia.
Los visitantes podrán disfrutar de la inauguración oficial de la iluminación del parque, desfiles, bandas musicales, coros, iluminación de la Plaza Divertida y un show de luces.
Además, los fines de semana se llevarán a cabo otros eventos culturales y artísticos, que podrán disfrutarse en familia. Junto con las actividades navideñas estarán disponibles los juegos más emblemáticos del parque: El Relámpago, Motobala, Rascacielos, Bici Mágica y Polo Norte.
Agenda artística destacada
Ubicación: Ceiba
- Villancicos infantiles | 10 a 12 horas
- Clariente 4 | 13 a 15 horas
- Coro Canto Novo | 15.30 a 17.30 horas
- Bossa Christmas | 18 a 20 horas
Fechas: sábados 29 de noviembre, 6, 13 y 20 de diciembre; domingos 30 de noviembre, 7, 14 y 21 de diciembre.
- Winter Sax | Domingos, 13 a 15 horas
- Ensamble Encanto | Domingos, 15.30 a 18 horas
Fechas: Domingos 30 de noviembre, 7, 14 y 21 de diciembre.
Ubicación: Plaza Mi Barrio
- Sax en Mi Barrio | 10 a 12 horas
- Jazz Band | 15.30 a 17 horas
Fechas: sábados 29 de noviembre, 6, 13 y 20 de diciembre; domingos 30 de noviembre, 7, 14 y 21 de diciembre.
Plaza Divertida
- Show de nieve | 20 horas
- Show de luces | 20.45 horas
Sábados 29 de noviembre, 6, 13 y 20 de diciembre.
Desfiles y espectáculos
- Desfiles con carrozas, banda y personajes del Irtra con recorrido por el parque | 12, 15 y 17 horas
- Show musical "Navidad de los Mundos Mágicos", en el Teatro Fantasía | 14, 15 y 16 horas
Fechas: sábados 29 de noviembre, 6, 13 y 20 de diciembre; domingos 30 de noviembre, 7, 14 y 21 de diciembre.
Horarios de la temporada navideña
- Del 19 de noviembre al 14 de diciembre: abierto de miércoles a domingo.
- Del 15 de diciembre al 4 de enero: abierto toda la semana.
- Cerrado: 24 y 31 de diciembre.
Horarios por día:
Al cierre habrá show de luces.
Miércoles a sábado: de 9 a 17 horas.
Domingos: de 9 a 18 horas.
Sábados del 29 de noviembre al 20 de diciembre: de 9 a 21 horas.
Lugar
Avenida Petapa y 42 calle de la zona 12, Petapa.
