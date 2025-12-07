 Madre de Sean “Diddy” Combs acusa a Netflix de “inexactitudes” en su nueva serie

Con cuatro capítulos, la miniserie Sean Combs: Ajuste de cuentas, estrenada el 2 de diciembre en la plataforma de Netflix, ha generado controversia después de que la madre del rapero, Janice Combs, calificara el contenido de falso y señalara múltiples inexactitudes en su argumento.

Janice Combs emitió una serie de críticas a la producción, principalmente por un hecho ocurrido en 1991. Según declaró a Deadline, son inexactas y manifiestamente falsas las acusaciones hechas por Kirk Burrows, quien afirmó que Sean Combs la habría golpeado tras el incidente en el City College el 28 de diciembre de ese año.

Asimismo, destacó que la serie presenta diversas inexactitudes sobre la crianza y vida familiar del artista. A su criterio, estas versiones se incluyen intencionadamente con el fin de dañar la reputación de su hijo y de su familia.

Dentro de sus señalamientos, Janice Combs aseguró que estas “falsedades” buscan engañar al público sobre la vida de su hijo. Los cuatro episodios, de aproximadamente 60 minutos cada uno, hacen un recorrido por la trayectoria de Sean Combs hasta convertirse en magnate de la industria musical.

La serie fue lanzada meses después de que un tribunal de Estados Unidos sentenciara a Sean Combs a cuatro años y dos meses de prisión por delitos relacionados con prostitución y crimen organizado. Según informó la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, el rapero estuvo implicado en una red de tráfico sexual y crimen organizado.

Pese a la sentencia y a los testimonios presentados durante el juicio, Janice Combs insiste en que el documental está “plagado de mentiras” y que su contenido responde a motivaciones deliberadas.

Estas declaraciones surgen también por la participación del rapero James Jackson, conocido como 50 Cent, en la producción de la serie.

Por su parte, los abogados de Sean Combs intentaron impedir que la serie se emitiera en la plataforma de streaming. En una carta enviada a Netflix, alegaron que se utilizó material que no podía ser difundido y acusaron a la empresa de usar contenido “robado”, según informó la agencia de noticias EFE.

Las acusaciones fueron presentadas por su equipo legal, el cual señaló el uso de material robado cuya difusión nunca fue autorizada, y calificó la serie como “un vergonzoso artículo de propaganda”.

Otra casa productora que enfrentó a los representantes legales de Sean Combs fue NBCUniversal, por la serie Diddy: The Making of a Bad Boy, que también fue objeto de una demanda por difamación.

*Con información de Agencia EFE