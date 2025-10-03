Sean “Diddy” Combs es condenado por prostitución y crimen organizado en EE. UU.

Sean “Diddy” Combs fue condenado por cargos de prostitución interestatal este 3 de octubre y recibió lo que el juez Arun Subramanian calificó como una “pena severa”, según confirmó NBC News. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York argumentó que el rapero estuvo involucrado en tráfico sexual y crimen organizado.

La defensa de Combs alegó que no merecía una condena grave, ya que se comportó como un “reo modelo”. El juez Subramanian rechazó la moción y le impuso una pena de 50 meses de prisión —cuatro años y dos meses—, reportó Deadline.

Antes de la lectura de la sentencia, Combs se disculpó públicamente con dos exparejas que lo acusaron de abuso físico y sexual. NBC News confirmó que en la audiencia se encontraba Casandra “Cassie” Ventura, cantante de R&B con quien mantuvo una relación intermitente durante una década. También asistió “Jane”, otra expareja que mantiene en reserva su identidad mediante un seudónimo.

Mientras suplicaba clemencia al jurado y ofrecía disculpas a las víctimas, Combs declaró: “Mis acciones fueron repugnantes y vergonzosas. Estaba enfermo por las drogas. Estaba fuera de control. Necesitaba ayuda y no la recibí”. Luego rompió en llanto al dirigirse a su madre.

Los seis hijos del rapero también solicitaron clemencia al tribunal, informó NBC News. El juicio duró casi cinco horas, tiempo durante el cual las partes expusieron sus argumentos. A Combs se le imputaron dos cargos por transporte con fines de prostitución.

En septiembre de 2024, según datos de NBC News, la fiscalía federal acusó a Combs de liderar una organización criminal violenta. Desde entonces, permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. El esquema criminal consistía en forzar a mujeres a participar en encuentros sexuales prolongados, impulsados por drogas y con acompañantes masculinos, a los que se refería como “freak offs”.

El 2 de julio de 2025, Combs fue declarado culpable de dos cargos por transporte con fines de prostitución, tras un juicio de siete semanas celebrado durante el verano, según reportó NBC News. En ese proceso judicial, fue absuelto de un cargo de extorsión y dos de tráfico sexual.

En el juicio actual, el equipo legal del rapero argumentó que Combs nunca dirigió un plan criminal. Afirmaron que sus exparejas Casandra Ventura y una mujer identificada como “Mia” participaron voluntariamente en los llamados “freak offs”. El juez Subramanian también le negó la libertad bajo fianza. Además de los 50 meses de prisión, le impuso una multa de US$500 mil y cinco años de libertad supervisada tras cumplir la condena.