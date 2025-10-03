Escenario
“Le pido misericordia”: qué escribió “Diddy” Combs a un juez antes de conocer su sentencia
Previo a conocer su sentencia este 3 de octubre, el rapero Sean "Diddy" Combs envió una carta al juez en donde "pide misericordia".
El viernes 3 de octubre de 2025 se conocerá la sentencia que recibirá Sean "Diddy" Combs. (Foto Prensa Libre: ANGELA WEISS / AFP)
Este viernes 3 de octubre se conocerá la sentencia que recibirá el empresario y rapero Sean “Diddy” Combs, quien fue absuelto de varios cargos en su contra, tras un juicio por agresión sexual en la Ciudad de Nueva York.
A pesar de ser absuelto de los delitos de trata de personas y asociación ilícita —los cuales podían llevarlo a ser condenado a cadena perpetua—, el rapero de 55 años fue declarado culpable de trata de personas con fines de prostitución.
Antes de que se dicte la sentencia, Combs llamó la atención por haber enviado una carta al juez Arun Subramanian, en la que pedía “misericordia” y afirmaba estar “muerto de miedo”.
En la misiva, el rapero ofreció disculpas por sus actos y aseguró sentirse “destrozado” por todo lo que hizo, ya que, según él, se “perdió en las drogas y los excesos”.
También pidió perdón por agredir físicamente a su novia entre 2007 y 2018, Casandra Ventura, quien afirmó haber sufrido abusos físicos, emocionales y sexuales.
Combs aseguró que pasar más de un año en prisión lo hizo “renacer” y que ahora “elige vivir”, ante la posibilidad de recuperar su libertad.
Sean “Diddy” Combs has filed a letter to the judge asking for mercy less than 24 hours before he’s set to be sentenced in his federal case:— Variety (@Variety) October 2, 2025
“I lost my way. I got lost in my journey. Lost in the drugs and the excess. My downfall was rooted in my selfishness. I have been humbled… pic.twitter.com/JjD63DWoPp
“Estos han sido los dos años más difíciles de mi vida, y no tengo a nadie a quien culpar de mi realidad y situación actual, excepto a mí mismo”, escribió el rapero.
“La prisión te cambiará o te matará; elijo vivir”, agregó.
El artista expresó estar “muerto de miedo” por estar lejos de su familia y prometió “nunca más” cometer delito alguno.
“Le pido misericordia hoy, no solo por mí, sino por el bien de mis hijos. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar el futuro”, expresó en su carta.
La misiva fue enviada la noche del 2 de octubre, y se prevé que este viernes Combs hable directamente ante el juez.
