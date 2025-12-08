Globos de Oro 2026: Nominan al actor guatemalteco Óscar Isaac por su interpretación en Frankenstein

La prensa internacional anunció este 8 de diciembre a los nominados para los Globos de Oror 2026 en las distintas categorías que abarcan cine, televisión y otro tipo de producciones. Entre ellos figura el actor guatemalteco Óscar Isaac, en la categoría Mejor actuación de un actor en película (drama) por su papel en Frankenstein.

Isaac interpreta a Víctor Frankenstein, personaje que da vida a una criatura incapaz de morir. A lo largo de la historia, Víctor se convierte en el villano, en una trama que refleja el conflicto entre padre e hijo, y que también aborda temas como los dilemas éticos de la ciencia, el rechazo social y la búsqueda de identidad.

De acuerdo con información hemerográfica de Prensa Libre, Guillermo del Toro y el actor conversaron sobre la paternidad, y en un momento de la charla, Del Toro le propuso a Isaac interpretar a Víctor, advirtiéndole que no temiera encarnar a un personaje que se transforma en villano.

La cinta es una adaptación del clásico literario escrito por Mary Shelley en 1816. Actualmente, Frankenstein está disponible en Netflix.

¿Quién es Óscar Isaac?

Óscar Isaac Hernández Estrada (conocido artísticamente como Óscar Isaac) nació el 9 de marzo de 1979 en Guatemala. El actor ha destacado por su participación en películas y series internacionales que le han otorgado reconocimiento en diversos escenarios.

Ha interpretado distintos papeles en cintas como Ágora (2009) junto a Rachel Weisz, Robin Hood (2010), junto a Russell Crowe, Drive (2011), con Ryan Gosling, y El legado de Bourne (2012), con Jeremy Renner, hasta que su papel protagónico en Inside Llewyn Davis (2013), de Joel y Ethan Coen, por el cual obtuvo comentarios favorables por parte de la crítica.

Protagonizó A Most Violent Year (2014), junto a Jessica Chastain, y Ex Machina (2015), con Alicia Vikander. Además, interpretó a un héroe en la trilogía de Star Wars: El despertar de la fuerza (2015) y El ascenso de Skywalker (2019), de J. J. Abrams, y Los últimos Jedi (2017), de Rian Johnson.

Fue el villano en X-Men: Apocalypse (2016), de Bryan Singer. Protagonizó The Card Counter (2021), escrita y dirigida por Paul Schrader, e interpretó a Duke Leto Atreides en Dune (2021), dirigida por Denis Villeneuve y basada en la novela de 1965 de Frank Herbert.

En cuanto a su nominación al Globo de Oro, será el 11 de enero de 2026 que se conozca el resultado de dicha premiación.