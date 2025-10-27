Frankenstein en Netflix: ¿cuándo se estrena la película de Guillermo del Toro con Óscar Isaac?

Frankenstein se ha posicionado como uno de los relatos clásicos del terror gracias a la obra magistral de Mary Shelley. Entre sus adaptaciones se encuentra la versión de Guillermo del Toro, protagonizada por Óscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y otras celebridades internacionales, la cual llegará a Netflix próximamente.

De acuerdo con información de la plataforma, Frankenstein se estrenará el próximo 7 de noviembre del 2025 en Netflix. Según la prensa extranjera, la película fue ovacionada en festivales y luego proyectada en algunas salas de cine.

Según la revista GQ, la adaptación se basa en la famosa novela de Shelley, una narración que marcó la vida de Del Toro desde antes de convertirse en uno de los directores de cine mexicanos más alabados por la crítica.

La historia original fusiona el terror y la ciencia ficción, así como temas relacionados con el ego, el vínculo entre padres e hijos, el legado, la soledad, la trascendencia y la muerte, de acuerdo con GQ.

¿De qué tratará Frankenstein, la próxima apuesta terrorífica de Netflix?

Según Film Affinity, la historia se basa en la ambición del científico Victor Frankenstein (interpretado por Isaac) de retar a la muerte. En su afán por lograr este propósito, da vida a una criatura (Elordi) “ensamblada con partes de cadáveres”.

De acuerdo con dicha sinopsis, el científico cree que esta criatura no posee inteligencia, razón por la cual muestra rechazo hacia su propia creación. Por ello, esta se rebela contra Victor.

Respecto de su clasificación, la prensa internacional la cataloga como un filme no apto para niños, debido a que contiene escenas oscuras y aterradoras. Además, la complejidad temática excede la comprensión infantil, según señalan.

Además de Isaac y Elordi, el reparto está conformado por otros actores internacionales, como Mia Goth, quien interpreta a Elizabeth, Christoph Waltz como el hombre rico que ayuda a realizar el experimento y Felix Kammerer, como el hermano menor de Victor.