Drácula, Freddy Krueger y otros personajes de terror que se hicieron famosos en el cine

Desde seres completamente ficticios hasta humanos poseídos por fuerzas demoníacas, el cine del terror ha ofrecido una amplia gama de personajes inolvidables, entre los que destacan Drácula, Freddy Krueger, Frankenstein y otros que marcaron época en la pantalla grande.

En el caso de Drácula y Frankenstein, son figuras que surgieron en la literatura y llegaron al cine para cautivar a nuevas audiencias.

Drácula, escrita por Bram Stoker, autor irlandés, sitúa la historia en la época victoriana. Según National Geographic, la trama aborda una temática insólita para su época.

Por su parte, Frankenstein es el protagonista de la novela epistolar homónima de Mary Shelley. De acuerdo con Cultura Genial, esta obra narra cómo el doctor Víctor Frankenstein crea una criatura a partir de restos humanos, a la que logra dar vida. Ambos personajes se convirtieron en clásicos del cine, al igual que otros seres atemorizantes.

Personajes de terror que marcaron el cine

1. Drácula

Una de las primeras representaciones de este vampiro aparece en Nosferatu (1922), según la prensa internacional. Tal como se mencionó, es un personaje seductor que representa el poder del deseo. En 1992 se produjo Drácula, de Bram Stoker, una adaptación cinematográfica de la historia original.

La historia de Nosferatu o los vampiros como Drácula ha dejado un legado por más de 100 años. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

2. Freddy Krueger

Krueger encarna las pesadillas que trascienden el mundo de los vivos y los muertos. Además de ser un asesino en serie, es un ente sobrenatural capaz de atacar a sus víctimas mientras duermen, según medios internacionales.

El personaje debutó en Pesadilla en Elm Street, franquicia que cuenta con más de una decena de películas.

Representación de Freddy Krueger en la Comic Con de Nueva York, Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: EFE)

3. Pennywise

Este payaso demoníaco, también conocido como Pennywise o IT (Eso, en español), se ha convertido en un símbolo del cine de terror. Creado por el autor Stephen King, según la sinopsis de la versión de 2017, es un ser maligno cuya historia de asesinatos se remonta a varios siglos atrás.

En la cinta, un grupo de niños enfrenta sus mayores temores al confrontar a Pennywise, según la descripción de Film Affinity.

Representación de Pennywise en Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: AFP)

4. Frankenstein

Frankenstein ha sido retratado en diversas películas, como Victor Frankenstein, Van Helsing y Frankenweenie. Actualmente se espera el estreno de una nueva adaptación del cineasta Guillermo del Toro, que llegará a Netflix el 7 de noviembre de 2025, según la prensa internacional.

Frankenstein ha sido representado en el cine y otras expresiones artísticas. (Foto Prensa Libre: AFP)

5. Jason Voorhees

Es el personaje emblemático de Viernes 13: un asesino enmascarado con máscara de hockey y machete, que parece inmortal. Aunque en la primera entrega de la saga no era el villano principal, su evolución lo convirtió en uno de los cabecillas más reconocidos del género, según medios extranjeros.