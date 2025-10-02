Películas de terror para Halloween del 2025: ¿cuáles son y dónde verlas?

Prepare los poporopos y las bebidas para recostarse en el sillón y disfrutar de películas de terror reconocidas este próximo Halloween 2025.

El mundo del horror cinematográfico ofrece distintas propuestas para ver en casa. Desde películas con un toque de comedia hasta clásicos del terror, el público puede disfrutar de cintas en la plataforma de transmisión de su preferencia.

Disney Plus, HBO Max, Netflix y Prime Video cuentan con películas de terror en sus catálogos, aptas para diferentes edades y públicos. Estas cintas están disponibles en Guatemala, pero siempre conviene estar al tanto de las actualizaciones de cada servicio.

Se recuerda que no todas son aptas para la audiencia infantil, por lo que se recomienda tomar precauciones si en el hogar viven niños pequeños.

¿Qué películas de terror ver en Halloween del 2025?

1. La maldición de La Llorona (2019) – Netflix

La trama se sitúa en Los Ángeles, California, en la década de 1970, cuando una madre soltera descubre la realidad detrás de una leyenda popular mientras una entidad oscura acecha a sus hijos.

2. La Monja (2018) – Netflix

Una de las cintas de terror más populares desde su estreno. Narra la historia de una joven monja que viaja con un sacerdote a Rumania, donde descubren secretos ocultos en un lugar sagrado.

3. Jóvenes brujas (1996) – Netflix

Cuatro adolescentes ejercen poderes sobre sus compañeros de escuela y familiares. Sin embargo, no todas tienen buenas intenciones, lo que provoca una serie de sucesos que podrían llevarlas al límite.

4. La novena puerta (1999) – Prime Video

Basada en la novela El club Dumas de Arturo Pérez-Reverte. Dirigida por Roman Polanski, muestra cómo Dean Corso, un bibliófilo sin escrúpulos, busca ejemplares de un manual satánico. En su misión lo acompaña una misteriosa mujer cuya identidad resulta inquietante.

5. La premonición (2000) – Prime Video

Las vidas de un maestro, una joven desaparecida y una tarotista se cruzan en esta historia. La policía, incapaz de resolver el caso de Jessica King, recurre a Annie Wilson, vidente con habilidades psíquicas especiales.

6. Tarot de la muerte (2024) – HBO Max

Tras una lectura de tarot, un grupo de amigos adolescentes enfrenta tragedias inexplicables. ¿Podrían ser las cartas las responsables de estas eventualidades?

7. El exorcista (versión 2000) – HBO Max

Clásico imperdible de Halloween. Incluye la versión extendida de la cinta de 1973, sobre el exorcismo aterrador de una niña poseída por un ser que se proclama el diablo.

8. Nosferatu (2024) – HBO Max

Una historia gótica de amor, magia, conocimientos alquímicos y vampirismo. Un monstruoso vampiro se obsesiona con una joven, lo que desata horrores a su alrededor.

9. El conjuro (2013) – HBO Max

La trama muestra el caso más terrible enfrentado por los Warren, cuando lidian con una poderosa entidad demoníaca.

10. Hocus Pocus (1993) – Disney Plus

Conocida como Abracadabra, esta cinta se ha convertido en un clásico de Halloween. Narra cómo unos niños despiertan a tres brujas de Salem del siglo XVII.

11. El extraño mundo de Jack (1993) – Disney Plus

El universo de Tim Burton no puede faltar. Aunque se ambienta en Navidad, es muy vista en Halloween. Jack Skellington, rey de las calabazas, intenta adueñarse de la Navidad.

12. Toy Story de Terror (2013) – Disney Plus

Cortometraje animado apto para niños. “Únete a la pandilla Toy Story en una aventura animada terriblemente divertida”, indica la sinopsis de la producción.