Disfraces de Halloween: Cómo elaborar un atuendo inspirado en personajes de las leyendas de Guatemala

¿Sabía que las leyendas de Guatemala pueden convertirse en fuente de inspiración para elaborar disfraces de Halloween? Si disfruta de estas historias, encontrará aquí algunas ideas útiles para darles vida en esta celebración.

Halloween se conmemora cada 31 de octubre en distintas partes del mundo. Aunque no forma parte de nuestras festividades tradicionales, en Guatemala se ha incorporado por medio de actividades culturales y lúdicas dirigidas a públicos de todas las edades.

Las leyendas nacionales conforman un pilar de la tradición oral. A través del tiempo, figuras como La Llorona, El Sombrerón, El Cadejo y la Siguanaba han representado lo inexplicable y lo sobrenatural en el imaginario colectivo.

A continuación, algunas sugerencias para crear un atuendo original inspirado en estos personajes.

Disfraces de Halloween inspirados en leyendas de Guatemala

1. La Llorona

Según la versión de Celso Lara, La Llorona es doña María de los Remedios, una mujer marcada por la tragedia de un amor prohibido, quien ahogó a su hijo recién nacido en un río. Desde entonces, vaga por las calles buscando su tumba.

Para recrear este personaje, puede usar un vestido blanco de manga larga o confeccionarlo con materiales sencillos. En el siguiente tutorial se explican los pasos para elaborarlo.

2. El Sombrerón

Este personaje, documentado por Lara y citado en publicaciones de Prensa Libre, se distingue por vestir de negro, usar botas de tacón, un cinturón llamativo y un sombrero de ala ancha.

Para el disfraz, bastará con un pantalón negro, una camisa abotonada y un cinturón decorado. También puede fabricar la base del sombrero siguiendo este video de referencia, con medidas adaptables para que quede lo más grande posible.

3. La Siguanaba

La leyenda cuenta que, de espaldas, la Siguanaba parece una mujer de largo cabello. Sin embargo, al acercarse, revela un rostro con forma de cráneo de caballo.

Para este disfraz, puede elaborar una máscara con dicha apariencia, complementar con una peluca negra y vestir un atuendo blanco largo. En el tutorial incluido encontrará ideas con materiales accesibles. Puede ajustar su versión al relato original modificando la máscara como considere conveniente.

4. El Cadejo

Cuenta la historia que este personaje es descrito como un perro negro con cascos de cabra, ojos encendidos y aliento de fuego, que suele seguir a los hombres ebrios.

Si desea representar este personaje, puede fabricar una máscara con forma canina. El siguiente video ofrece una guía básica para construirla.