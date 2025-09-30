Halloween: historia, significado, cuándo se celebra y por qué es una de las festividades más populares

Con disfraces de esqueletos, payasos o personajes de terror, Halloween se ha convertido en una de las festividades adoptadas más populares en el país. Los jóvenes la celebran en fiestas, mientras los niños salen a las calles para pedir dulces o mostrar sus disfraces.

Esta festividad, que tiene más de tres mil años de antigüedad, ha colocado al 31 de octubre como una fecha distintiva en el calendario en distintas partes del mundo. National Geographic explica que el nombre de la festividad proviene de la expresión “All Hallow Eve”, en español, víspera de Todos los Santos.

La celebración, que llega a su punto álgido con la llegada de la noche, tiene un origen polémico, pues se cree que nació de una creencia pagana de la tribu indoeuropea celta, denominada Samhain.

Esta festividad era esencial para los celtas, quienes eligieron la noche del 31 de octubre para celebrar el Samhain, un crepúsculo hacia el 1 de noviembre que marcaba el inicio de una nueva estación, según National Geographic.

Tanto el Samhain como la festividad romana mundus patet, celebraciones de las que se deriva el Halloween, estaban relacionadas con la creencia de que los espíritus de los difuntos retornaban a la Tierra durante una conexión entre el plano espiritual y terrenal.

Ante esa supuesta visita, los celtas creían que las almas y otros seres sobrenaturales podían deambular, por lo que, para defenderse, utilizaban disfraces o máscaras con el fin de ahuyentarlos y evitar ser arrastrados al inframundo, detalla AS Prensa.

Con el tiempo, esta festividad se fue mezclando con la celebración romana Mundus Patet, que también aludía a la conexión entre el mundo de los vivos y los muertos. La influencia de diversas culturas europeas modificó la tradición, al punto que el papa Bonifacio IV cambió la fecha del Día de Todos los Santos como una forma de suplantar y “limpiar” esta actividad considerada pagana.

Pese a ello, la festividad quedó arraigada en países como Irlanda y el Reino Unido, y continuó hasta llegar a Estados Unidos en el siglo XIX. Se cree que fue la inmigración la que permitió que Halloween fuera adoptado por los jóvenes. Para el siglo XX, ya era una celebración del terror instituida, destaca Infobae.

¿Cómo llegó a Guatemala?

La adopción del Halloween en Guatemala llegó con la influencia del capitalismo estadounidense, que transformó la tradición en una oportunidad de comercio, explicó el historiador Fernando Urquizú.

Aunque al principio fue difícil aceptar esta festividad, con el tiempo se fue asimilando. Urquizú detalló que las nuevas generaciones no la vieron como un acto diabólico, sino como un momento de curiosidad en el que pueden disfrazarse y divertirse.

Truco o trato

Según datos históricos de National Geographic, la tradición del “truco o trato” también surgió con los celtas, como una forma de intercambio por protección.

Como se creía que en la noche del 31 de octubre el mundo de los espíritus se conectaba con el de los vivos, las personas dejaban ofrendas a los malos espíritus. Una vez que estos las aceptaban, los humanos podían obtener algún beneficio mediante un “truco o trato”.

Con el tiempo, esta práctica evolucionó hasta convertirse en un juego entre niños y adultos, en el que se ofrece un dulce o se ejecuta una travesura.