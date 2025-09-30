Adornos de Halloween: ideas creativas para decorar su casa con bajo presupuesto

Basta con pocos materiales para crear adornos de Halloween que causarán sensación entre sus familiares e invitados. Si usted disfruta esta celebración, compartimos algunas ideas para decorar los ambientes de su hogar con bajo presupuesto.

Entre los adornos hechos en casa más populares y vistosos se encuentran las guirnaldas. Estas pueden elaborarse con materiales asequibles en Guatemala, como papel arcoíris, bond, tijeras, pegamento y otros insumos muy fáciles de conseguir.

Además, podrá utilizar esta decoración para alguna reunión que desee celebrar el 31 de octubre o, simplemente, para divertirse creando adornos caseros muy fáciles de elaborar y, a la vez, atractivos.

A continuación, presentamos cinco ideas creativas propuestas por distintas creadoras de contenido en YouTube. Asimismo, compartimos los respectivos tutoriales para que pueda seguir el paso a paso de cada una de estas originales creaciones.

5 adornos de Halloween fáciles de hacer

1. Guirnalda de calabazas para Halloween

¿Desea decorar su sala o habitación? Esta guirnalda es muy fácil de hacer, ya que únicamente necesitará papel naranja, verde y negro, así como un lazo, tijeras y pegamento para elaborar esta manualidad.

2. Arañas de papel

Con un crayón blanco y papel negro podrá crear unas divertidas arañas que puede colocar donde desee. Es una de las manualidades más sencillas de elaborar.

3. Guirnalda de murciélagos

¿Le gustaría adornar la habitación de los niños? Esta manualidad es ideal para colocar en el cuarto de los pequeños. Para elaborarla necesitará papel arcoíris o Ariel cover de distintos colores, goma, tijeras y marcadores, con los que podrá crear unas criaturas terroríficas muy divertidas.

4. Decoración con globos

Esta idea también es adecuada para los cuartos infantiles y cualquier celebración con niños alusiva a la temporada. Usando globos y marcadores, podrá crear adornos de forma rápida y creativa.

5. Lámparas de Halloween

Esta es una idea un poco más elaborada. A diferencia de las anteriores, requerirá una inversión mayor, pero el resultado le encantará. Se recomienda seguir los pasos al pie de la letra y tener precaución con el uso del aerosol, ya que este material puede causar inconvenientes si no se emplea adecuadamente.

Si desea encontrar más ideas para adornar su casa durante Halloween, puede consultar Pinterest, Instagram y YouTube, donde encontrará inspiración para crear una decoración especial en esta fecha.