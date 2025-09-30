¿Cuál es el precio de Netflix en Guatemala durante octubre 2025?

Los precios de Netflix han variado, en especial en marzo que se tuvo un incremento en los servicios. Recientemente también plataformas de streaming subieron los precios en varios países y surge la duda de qué ha pasado con Netflix y Guatemala.

La plataforma explica que los planes y los precios pueden cambiar a medida que se mejora el servicio, se agregan más películas y series. También puede haber ajustes para responder a modificaciones en el mercado local, como cambios en los impuestos locales o la inflación.

En mercados como Estados Unidos, España y México, algunos usuarios han reportado que la plataforma comenzó una opción con anuncios, por lo que los clientes deben optar entre aceptar interrupciones publicitarias o pagar un plan de mayor costo. Por el momento la plataforma sigue sin incluir esta opción para Guatemala.

Si el precio va a cambiar, al menos un mes antes de la fecha de facturación en la que se aumentará el plan, Netflix se enviará un email en el que encontrarán detalles sobre el cambio de precio.

También puede consultar la sección del historial de pagos de su cuenta para comprobar la fecha de facturación y el precio del plan.

Una vez que se anuncia un cambio de precio, los nuevos precios de los planes se aplican a todos, aunque la plataforma explica que es posible cambiar de plan en cualquier momento.

Según la página oficial de la plataforma, estos son los planes, características y precios disponibles actualmente para Guatemala:

Plan Básico - US$5.99 al mes

Calidad de audio es buena

Ofrece una resolución de 720p (HD)

Los dispositivos compatibles son TV, computadora, teléfono y tablet

Los dispositivos del hogar en que se puede ver al mismo tiempo: 1

Dispositivos de descarga: 1

Plan Estándar - US$8.99 al mes, con la opción de agregar un miembro extra por US$3.99

Calidad de audio es excelente

Ofrece una resolución de 1080p (Full HD)

Los dispositivos compatibles son TV, computadora, teléfono y tablet

Los dispositivos del hogar en que se puede ver al mismo tiempo: 2

Dispositivos de descarga: 2



Plan Premium - US$12.49 al mes; permite agregar hasta 2 miembros extra por US$3.99 cada uno

Calidad de audio es óptima

Ofrece una resolución de 4k (Ultra HD) (HDR)

Los dispositivos compatibles son TV, computadora, teléfono y tablet

Audio espacial (sonido inmersivo) incluido

Los dispositivos del hogar en que se puede ver al mismo tiempo: 4

Dispositivos de descarga: 6

Captura de pantalla de Netflix, 30 de septiembre de 2025. (Foto Prensa Libre: Netflix)

La disponibilidad del contenido en HD (720p), Full HD (1080p), Ultra HD (4K) y HDR depende de tu servicio de internet y del dispositivo en uso.