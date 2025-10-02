Halloween 2025: cinco ideas de maquillaje fáciles, rápidas y económicas para impactar en la Noche del Terror

Vestidos de charros, calaveras, catrinas o de la Llorona, los guatemaltecos recorren las calles cada 31 de octubre para conmemorar la Noche del Terror. En esta tradición, los personajes más icónicos del año inspiran a muchos, y el maquillaje se convierte en la clave para transformarse.

Para algunos, maquillarse es uno de los procesos más divertidos: una oportunidad para expresar creatividad y lograr efectos tan espeluznantes que sorprenden en las fiestas. Más allá del diseño, la preparación previa de la piel es fundamental para obtener mejores resultados.

Mientras unos optan por usar máscaras, otros consideran el maquillaje parte esencial de la caracterización. Con pelucas, peinados y un buen disfraz, la transformación queda completa para el Halloween.

Esta celebración, que llegó a Guatemala influenciada por la cultura estadounidense, se ha transformado en una festividad cada vez más relevante para las nuevas generaciones.

Aquí compartimos algunos tutoriales sencillos y trucos para que el maquillaje dure más tiempo.

Preparación de la piel para el maquillaje de Halloween

Uno de los pasos esenciales antes de aplicar el maquillaje es preparar la piel. Según Cosmopolitan, este procedimiento es clave para evitar imperfecciones y lograr un acabado más duradero.

Exfoliar la piel. La piel debe estar libre de impurezas para que el maquillaje se adhiera mejor.

Tutoriales de maquillaj

1. Herida falsa

Tutorial de Herida Falsa

2. El cadáver de la novia

3. Catrina

4. Hombre calavera

5. Morticia Addams