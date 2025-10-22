Día de Muertos: seis películas animadas para ver en Disney Plus, Netflix y otras plataformas

El Día de Muertos se celebra en distintas partes del mundo. En Guatemala, esta conmemoración se conoce como Día de los Fieles Difuntos, festividad durante la cual los guatemaltecos disfrutan de asueto en el país. Si permanecerá en casa durante el descanso, puede tomar tiempo en familia para ver películas en Disney Plus, Netflix y otras plataformas.

Esta festividad se lleva a cabo cada 1 de noviembre en Guatemala. Según datos hemerográficos de Prensa Libre, durante esta celebración se busca rendir homenaje a la memoria y el legado de quienes han dejado una huella indeleble.

Algunas de las actividades más populares durante esta conmemoración son la visita a los cementerios, el consumo de fiambre y otras celebraciones como el Festival de Barriletes Gigantes, que se celebra en los municipios de Santiago y Sumpango, en Sacatepéquez.

El Día de los Fieles Difuntos tiene lugar en el ámbito católico, pero también es celebrado por personas de distintas denominaciones religiosas. A continuación, enumeramos algunas películas animadas que puede ver en Disney Plus, Netflix y otras plataformas durante esta fecha.

1. Coco (2017) – Disney Plus

Esta divertida historia sobre Miguel y su familia conmueve las fibras más profundas de chicos y grandes. Se ha convertido en una de las películas animadas icónicas para el Día de Muertos en Latinoamérica y el Día de los Fieles Difuntos en Guatemala, ya que gira alrededor de cómo honrar la memoria de los fallecidos mantiene vivo el espíritu de cada uno en los corazones de sus seres amados. Filme apto para todo público.

2. El libro de la vida (2014) – Disney Plus

El libro de la vida nos muestra a un joven aventurero que transita por tres mundos fantásticos. De acuerdo con SensaCine, se trata de una película de animación producida por Guillermo del Toro y dirigida por Jorge R. Gutiérrez, que refleja un estilo visual único. La historia narra las aventuras de Manolo, enamorado de una joven llamada María, quien deberá elegir entre su pasión musical y su lealtad familiar. Según Disney Plus, se recomienda para audiencias de 7 años en adelante.

3. Día de Muertos (2019) – Netflix

Según la sinopsis de Netflix, esta cinta muestra cómo una huérfana que anhela conocer a sus padres biológicos halla un libro antiguo que la conduce a una aventura para descubrir su legado familiar. La película también es conocida como Salma’s Big Wish. De acuerdo con la plataforma, es apta para niños de 7 años en adelante.

4. La leyenda de la Nahuala (2007) – Netflix

Esta película de animación narra la historia de Leo, una historia que nos muestra el valor como una virtud imprescindible para salvar a otros de una terrible maldición. Se recomienda para niños de 7 años en adelante.

5. La leyenda de la Llorona (2011) – Netflix

La Llorona es quizá la leyenda más icónica de Latinoamérica. De acuerdo con Netflix, este largometraje muestra cómo Leo San Juan, Teodora, don Andrés, Alebrije y las calaveritas de azúcar emprenden una aventura para atrapar a una de las figuras más temidas del universo sobrenatural surgido de la tradición oral. Apta para audiencias de siete años en adelante.

6. El cadáver de la novia (2005) – HBO Max

Aunque no está basada específicamente en la tradición del Día de Muertos, el universo de Tim Burton presenta personajes que remiten a mundos tenebrosos. Tal es el caso de los protagonistas de esta cinta, que se ha convertido en un clásico. Película apta para mayores de 13 años.