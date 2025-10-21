El Zoológico La Aurora rendirá un emotivo homenaje a las mascotas fallecidas este 31 de octubre

"¡Acompáñanos y honremos a los animales del Zoo!", dice la invitación en las redes sociales del Zoológico La Aurora. Se ha programado una actividad para honrar la memoria de las mascotas fallecidas, el viernes 31 de octubre, a partir de las 11 horas.

Junto con la Embajada de México se realizarán eventos para conmemorar a los animales que han muerto, como un mural de mascotas difuntas, un altar, un desfile de catrinas y narraciones de leyendas guatemaltecas, entre otros ejemplos.

Una de las recomendaciones es llevar una fotografía de la mascota fallecida.

El Día de los Muertos para las Mascotas se conmemora el lunes 27 de octubre, según diversos medios internacionales. Esta celebración tiene especial relevancia en México, donde las conmemoraciones dedicadas a quienes han partido poseen una importancia especial.

Fecha

Viernes 31 de octubre

Hora

11 horas

Lugar

Zoológico La Aurora. Calzada Roosevelt, zona 13, Ciudad de Guatemala

Precios y localidades

Jóvenes y adultos: Q55

Niños y adultos mayores: Q30

Entradas disponibles únicamente en taquilla.

