El Zoológico La Aurora rendirá un emotivo homenaje a las mascotas fallecidas este 31 de octubre

Escenario

El Zoológico La Aurora rendirá un emotivo homenaje a las mascotas fallecidas este 31 de octubre

Únase a las actividades que el Zoológico La Aurora tendrá el próximo viernes 31 de octubre para conmemorar a las mascotas fallecidas.

|

time-clock

ACOMPAÑA CRÓNICA COLOMBIA ANIMALES***AME8931. BOGOTÁ (COLOMBIA), 08/08/2023.- Fotografía del 06 de junio de 2023 que muestra un portaretrato para mascotas en Bogotá (Colombia). En Colombia se realizan la misma cantidad de funerales para personas que para animales. Cementerios con lápidas personalizadas para Coqui o Pelusita, velorios para perros, hámsters e incluso gallinas... la oferta postmortem para mascotas es un negocio en un país que se desvive por un miembro más de la familia. EFE/ Carlos Ortega

La pérdida de un gato, un perro o cualquier otra mascota representa un duelo y el Zoológico La Aurora tendrá un evento para conmemorar los recuerdos de los animales. (Foto Prensa Libre: EFE)

"¡Acompáñanos y honremos a los animales del Zoo!", dice la invitación en las redes sociales del Zoológico La Aurora. Se ha programado una actividad para honrar la memoria de las mascotas fallecidas, el viernes 31 de octubre, a partir de las 11 horas.

Junto con la Embajada de México se realizarán eventos para conmemorar a los animales que han muerto, como un mural de mascotas difuntas, un altar, un desfile de catrinas y narraciones de leyendas guatemaltecas, entre otros ejemplos.

Una de las recomendaciones es llevar una fotografía de la mascota fallecida.

El Día de los Muertos para las Mascotas se conmemora el lunes 27 de octubre, según diversos medios internacionales. Esta celebración tiene especial relevancia en México, donde las conmemoraciones dedicadas a quienes han partido poseen una importancia especial.

Fecha

Viernes 31 de octubre

Hora

11 horas

Lugar

Zoológico La Aurora. Calzada Roosevelt, zona 13, Ciudad de Guatemala

Precios y localidades

Jóvenes y adultos: Q55

Niños y adultos mayores: Q30

Entradas disponibles únicamente en taquilla.

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Animales Día de muertos Duelo  Parque Zoológico La Aurora Qué hacer en Guatemala Zoológico La Aurora 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS