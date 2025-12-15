Zootopia 2 rompe récord de taquilla y supera al live action de Lilo & Stitch en su tercera semana en cines

Desde su estreno el pasado 26 de noviembre en Estados Unidos, y días después a nivel internacional, Zootopia 2 se ha consolidado como uno de los grandes éxitos de Disney, al igual que la versión live action de Lilo & Stitch. Al cierre de su tercera semana en cines, la película ha superado a cintas como Wicked, Wicked: For Good y Five Nights at Freddy’s 2.

La cinta lleva a una nueva aventura a la pareja de amigos Judy Hopps y Nick Wilde por la ciudad de Zootopia, esta vez ya no como policía y ladrón, sino como compañeros de trabajo. Con un nuevo misterio por resolver y nuevos villanos en escena, se ha convertido en la favorita de las familias.

Este éxito permitió a Disney superar la recaudación de su apuesta del 2025, Lilo & Stitch, que superó los 1,000 millones de dólares (Q7,658 millones). Esa cifra fue alcanzada por Zootopia 2 en solo 19 días, según destacó la agencia de noticias EFE.

En estas tres semanas, Zootopia 2 ya ha recaudado 1,136 millones de dólares a nivel mundial, colocándose como la más taquillera desde su estreno. La película de los cineastas Jared Bush y Byron Howard ha sido un éxito en Estados Unidos, con 258.9 millones de dólares recaudados hasta el momento.

A nivel internacional, donde se estrenó días después, el acumulado ya alcanza los 877.7 millones de dólares. Esta película familiar ha llamado la atención del público y se ha consolidado como un éxito desde su primer fin de semana, cuando recaudó 158 millones de dólares en Norteamérica y 559 millones a nivel global, teniendo el mejor debut de la historia para una película animada, según destacó Infobae.

Con su estreno, Zootopia 2 se consolida como la cuarta apertura mundial más grande de todos los tiempos, solo por debajo de Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War y Spider-Man: No Way Home, éxitos mundiales de la franquicia de Disney.

Estrenos que Zootopia 2 superó en ventas

Con los estrenos recientes, Disney se consolidó con Zootopia 2 en la cima de la taquilla mundial el pasado fin de semana, seguida por títulos como Five Nights at Freddy’s 2, de Emma Tammi y protagonizada por Josh Hutcherson y Megan Fox, cinta que ha recaudado 173.7 millones de dólares desde su estreno.

La tercera en la lista fue Wicked: For Good, una de las favoritas de los amantes del teatro musical, protagonizada por Ariana Grande, Cynthia Erivo y Jonathan Bailey. En el cuarto puesto se ubicó la película india Dhurandhar, de Aditya Dhar, y en el quinto Now You See Me: Now You Don’t.

¿De qué trata la película Zootopia 2?

El éxito en taquilla sigue la historia de Judy Hopps, la primera coneja policía en la ciudad de Zootopia, y de Nick Wilde, un zorro que, tras ayudar a salvar a la ciudad, deja su vida delictiva y se convierte en agente del orden.

La amistad de estos dos personajes se pone a prueba cuando, desde sus roles como compañeros de la fuerza policial, deben localizar a una serpiente fugitiva, Gary De’Snake, especie señalada de atacar la ciudad, lo que ha obligado a los reptiles a vivir en las afueras de Zootopia.

Durante la búsqueda, Judy descubre algo que cambia su percepción sobre las serpientes y la lleva a enfrentarse a nuevos villanos, lo que pone a prueba su relación con Nick Wilde mientras intenta resolver un conflicto y proteger a quienes ama.

*Con información de Agencia EFE.