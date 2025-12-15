Mapping fantástico: qué es, desde cuándo se realiza en Guatemala y cuándo se presentará en diciembre del 2025

La Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala será el lienzo del Mapping fantástico 2025, que durante cuatro noches llenará de color, figuras y ambiente navideño su fachada, para que niños y adultos disfruten de una experiencia única.

Cada función ofrecerá al público una vivencia sensorial inigualable, en la que el mapping combinará arte digital, tecnología de vanguardia y música para evocar el espíritu navideño a través de luz y melodías.

Al caer la noche, el espectáculo se proyectará en la zona 1 de la capital, del viernes 19 al lunes 22 de diciembre del 2025. Familias y amigos podrán compartir este evento, destacado por la Municipalidad de Guatemala como una de las actividades más esperadas de la época.

Ideal para capturar fotografías y compartir momentos en familia, el evento unirá la belleza de uno de los monumentos históricos más emblemáticos del Centro Histórico con diseños multicolores en proyección 3D.

¿Qué es el Mapping fantástico?

Según la Municipalidad de Guatemala, el Mapping fantástico "combina arte digital, tecnología de vanguardia y música en una proyección espectacular sobre la fachada principal de la Catedral Metropolitana", tradición que desde hace 12 años llena de alegría la ciudad.

El video mapping es una técnica de proyección audiovisual sobre superficies arquitectónicas, donde imágenes generadas con software de animación en 3D se integran a la estructura mediante luces, sombras y efectos sonoros. Para lograrlo, se realiza un mapeo previo de la fachada, lo que permite un diseño visual adaptado al relieve. Esta técnica, originada en Europa en 2005, llegó a Guatemala en el 2013.

La Catedral Metropolitana será el escenario del mapping navideño, un espectáculo visual apto para todo público. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

¿Desde cuándo se realiza el Mapping fantástico en Guatemala?

Según la Municipalidad, la primera proyección se realizó en 2013, cuando comenzó una tradición que hoy forma parte de las festividades navideñas. Ese año se utilizaron diez proyectores para cubrir la dimensión de la Catedral Metropolitana, marcando el inicio de un espectáculo que ahora reúne a miles de familias.

“Esta experiencia llenará las noches de color, música y emoción, creando el escenario perfecto para vivir el espíritu navideño frente a este emblemático monumento del Centro Histórico”, comparte la comuna.

El evento, que se realizará durante cuatro noches, ofrecerá tres funciones diarias: a las 19, 20 y 21 horas. “Cada presentación promete ser un momento mágico, en el que los destellos narrarán historias y las luces encenderán la alegría de compartir en familia”, destaca la Municipalidad de Guatemala.

Fechas

Del 19 al 22 de diciembre

Horarios

Las funciones serán divididas en 19, 20 y 21 horas

Lugar

Catedral Metropolitana, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Precios y localidades:

Entrada gratuita

