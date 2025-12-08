Zoológico La Aurora anuncia primera velada “Noches de Luna Chapina” para el 2026

Ubicado en una pequeña reserva natural destinada a la conservación de especies salvajes y silvestres, el Zoológico La Aurora es un recinto donde habitan desde imponentes leones hasta adorables pingüinos.

Esta actividad, que se celebrará bajo la luz de la luna durante el primer día del año, ofrece a los visitantes una velada distinta, siempre en un entorno respetuoso con los animales.

Con el silencio de la noche como marco y mientras los animales disfrutan de la luz lunar, se celebrará Noches de Luna Chapina, una experiencia que invita a explorar el zoológico y observar diversas especies en un ambiente diferente.

El evento, que abrirá el año 2026, se realizará en horario extendido y ofrecerá un momento único para compartir en familia o con amigos. Las entradas estarán disponibles para reserva desde el lunes 8 de diciembre en el sitio web oficial y también podrán adquirirse en taquilla el día del evento.

Como parte de las recomendaciones, el zoológico sugiere llevar una linterna forrada con papel celofán rojo, a fin de no alterar el bienestar de los animales. Asimismo, asistir abrigados y en compañía de la familia.

Fecha:

Jueves 1 de enero del 2026

Hora:

De 18 a 22 horas

Lugar:

Zoológico La Aurora, calzada Roosevelt, zona 13, Ciudad de Guatemala

Precios y localidades:

Entrada: Q75

Entradas: