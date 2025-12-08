Zoológico La Aurora anuncia primera velada “Noches de Luna Chapina” para el 2026

Escenario

Zoológico La Aurora anuncia primera velada “Noches de Luna Chapina” para el 2026

En un evento que reunirá a niños y adultos en medio de la naturaleza, el Zoológico La Aurora anunció la primera edición de Noches de Luna Chapina para el 2026.

|

time-clock

-FOTODELDÍA- GU1001. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 08/05/2023.- Una mamá lemúr carga a su cría, en el Zoológico La Aurora, en la Ciudad de Guatemala (Guatemala). El principal Zoológico de Guatemala presentó este lunes a una cría hembra de oso pardo que nació a principios de 2023 en este parque. EFE/Esteban Biba

Una mamá lémur carga a su cría, en el Zoológico La Aurora, en la Ciudad de Guatemala . (Foto Prensa Libre: EFE)

Ubicado en una pequeña reserva natural destinada a la conservación de especies salvajes y silvestres, el Zoológico La Aurora es un recinto donde habitan desde imponentes leones hasta adorables pingüinos.

Esta actividad, que se celebrará bajo la luz de la luna durante el primer día del año, ofrece a los visitantes una velada distinta, siempre en un entorno respetuoso con los animales.

Con el silencio de la noche como marco y mientras los animales disfrutan de la luz lunar, se celebrará Noches de Luna Chapina, una experiencia que invita a explorar el zoológico y observar diversas especies en un ambiente diferente.

El evento, que abrirá el año 2026, se realizará en horario extendido y ofrecerá un momento único para compartir en familia o con amigos. Las entradas estarán disponibles para reserva desde el lunes 8 de diciembre en el sitio web oficial y también podrán adquirirse en taquilla el día del evento.

Como parte de las recomendaciones, el zoológico sugiere llevar una linterna forrada con papel celofán rojo, a fin de no alterar el bienestar de los animales. Asimismo, asistir abrigados y en compañía de la familia.

Fecha:

Jueves 1 de enero del 2026

Hora:

De 18 a 22 horas

Lugar:

Zoológico La Aurora, calzada Roosevelt, zona 13, Ciudad de Guatemala

Precios y localidades:

  • Entrada: Q75

Entradas:

  • Disponibles en taquilla el día del evento
  • En línea: www.aurorazoo.org.gt (a partir del lunes 8 de diciembre)
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Zoológico Nacional La Aurora (@zoolaaurora)

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

 Qué hacer en Guatemala Tendencias entretenimiento Zoologico La Aurora 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS