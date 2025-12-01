“Zootopia 2”: En qué países lidera la taquilla y cuál es la cifra millonaria que ha recaudado

La película Zootopia 2 a rrasó en la taquilla mundial durante el fin de semana de Acción de Gracias al recaudar US$556 millones , de los cuales US$272 millones provinieron de China , posicionándose como uno de los mejores estrenos de una película extranjera en ese país.

Según datos del portal Box Office Mojo, la cinta de Disney se estrenó en 4 mil cines en Estados Unidos y logró una recaudación de USD 156 millones solo en ese país.

Esta cifra la sitúa como el segundo mejor estreno de la historia en un fin de semana de Acción de Gracias —de cinco días—, solo superada por Moana 2 en 2024 (US$225 millones) y por encima de Frozen 2 en 2019 (US$125 millones).

La primera entrega, Zootopia, se estrenó en marzo de 2016 con una recaudación inicial de US$75 millones y alcanzó los US$ 1,020 millones a nivel mundial, de acuerdo con Variety.

China ha sido clave en el éxito global de esta secuela, con una cifra de estreno solo superada por Avengers: Endgame (US$330 millones). En 2023, Disney inauguró una sección temática dedicada a Zootopia en su parque de Shanghai, lo que incrementó el entusiasmo por la franquicia, según reporta The Hollywood Reporter.

Alemania e Italia también tuvieron las mejores aperturas de 2025 para una animación de estudio. Se espera que el estreno continúe batiendo registros, con estimaciones de recaudación internacional de entre 135 y 145 millones de dólares solo en el primer fin de semana. En Japón el estreno está programado para diciembre.

Dirigida por Jared Bush y Byron Howard, la secuela retoma la relación entre Judy Hopps, la inspectora conejo (voz de Ginnifer Goodwin), y el zorro estafador Nick Wilde (Jason Bateman), quienes se reúnen para resolver un misterio que involucra a un nuevo personaje reptiliano, interpretado por Ke Huy Quan.

La película ha recibido elogios de la crítica, que destaca su narrativa y la expansión del universo presentado en la primera entrega.