¿Cuándo se estrena Zootopia 2 en Guatemala?

Pasaron nueve años para volver a ver una nueva producción de Zootopia y otra aventura de la valiente policía coneja Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y su amigo (Jason Bateman), el zorro Nick Wilde. Ambos se unen nuevamente para resolver el caso más peligroso de su carrera hasta ahora.

Rolling Stone destaca que, como todo buen policíaco, la historia arranca con una persecución y un descubrimiento casi accidental:

“Durante una operación que la coneja Judy Hopps y el zorro reformado Nick Wilde ejecutan con la torpeza suficiente como para poner en duda su futuro como dupla, Judy encuentra un pedazo de piel de serpiente (Ke Huy Quan). La sola idea de un reptil en Zootopia es anómala.”

“La película sostiene un humor inteligente que nunca choca con la intriga, incluso cuando se permite guiños hilarantes que van desde Ratatouille hasta The Shining, pasando por Stray Kids. Esta autoconsciencia le da frescura. Zootopia 2 sabe que está construida sobre giros impredecibles, sabe que juega con tropos detectivescos y se divierte con ello sin romper la ilusión”, añade la revista.

Disney presentó recientemente el videoclip oficial de Zoo, la canción principal del soundtrack de la película animada Zootopia 2. En esta nueva entrega, Shakira retoma su papel como Gazelle, la icónica estrella pop que hace bailar a todos los habitantes de la ciudad.

Zootopia 2 ya está disponible en preventa para Guatemala, y las funciones en Cinemark y Cinépolis comenzarán el jueves 27 de noviembre. En Estados Unidos se estrenó el miércoles 26.

Medios internacionales recomiendan quedarse para observar una sorpresa post-créditos.