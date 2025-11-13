Shakira y Disney estrenan el videoclip de “Zoo”, tema oficial de la película animada “Zootopia 2”

Disney presentó el videoclip oficial de “Zoo”, la canción principal del soundtrack de la película animada Zootopia 2. En esta nueva entrega, la cantante colombiana retoma su papel como Gazelle, la icónica estrella pop que hace bailar a todos los habitantes de la ciudad.

Para promocionar el esperado estreno, Disney lanzó un videoclip protagonizado por la barranquillera, en una producción que combina animación con su actuación en vivo. Al igual que con Try Everything, tema que marcó su debut en la saga, Shakira vuelve a poner a bailar al público con su energía y ritmo.

El videoclip, ambientado en la metrópoli de Zootopia, muestra a la artista ofreciendo un concierto frente a los personajes del filme, mientras se funde con su alter ego de gacela. Así, deja su piel de loba y se pone los cuernos para volver a encarnar a la estrella pop del reino animal.

El videoclip fue publicado recientemente en la cuenta de YouTube de DisneyMusic, donde se ha vuelto un éxito. El estreno animado de la canción acumula más de cuatro millones y medio de visualizaciones en un mes.

En la producción, la cantante desciende al escenario sobre una plataforma con forma del número cien, lo que, según detalla Acuavisa, “recuerda a las cifras de éxito que ha acumulado en su carrera”.

Además, la artista fusiona en la versión oficial el inglés y el español, regalándole al público latino un espacio especial en su interpretación. Desde el estreno del tema, este se ha convertido en un éxito en plataformas como TikTok, donde incluso han pedido que se adopte como tema oficial para el Mundial 2026.

Previo al estreno mundial, Shakira presentó un adelanto del videoclip en su más reciente concierto en Quito, como parte de su gira Las mujeres ya no lloran.

La película, protagonizada por los personajes Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (Jason Bateman), se estrenará en Estados Unidos el próximo 26 de noviembre, mientras que en países de Latinoamérica, como Guatemala, su estreno está previsto para el jueves 27 de noviembre.

Algunos cines de Guatemala ya iniciaron la preventa de boletos para la función, que promete traer de vuelta uno de los éxitos recientes de Disney.

Con información de Agencia EFE.