Latin Grammy 2025: fecha, hora y dónde ver en vivo la gala desde Guatemala

Una de las noches más importantes para la música latina es, sin duda, la gala de los Latin Grammy, que cada año busca destacar lo más sobresaliente de la industria musical. En esta edición, figuras como Bad Bunny, nominado en 12 categorías gracias a su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, destacan entre los favoritos. Otra de las sorpresas nacionales es la nominación de Gaby Moreno en la categoría Video en formato largo.

En esta 26.ª edición también figuran artistas como Ca7riel & Paco Amoroso, así como el compositor mexicano Édgar Barrera, quienes acumulan 10 nominaciones. La gala será presentada por el cantante colombiano Maluma y la actriz Roselyn Sánchez.

Desde el Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada, la Academia Latina de la Grabación celebrará el legado musical del cantante español Raphael, reconocido como Persona del Año. Además, la institución incorporará dos nuevas categorías: mejor música para medios visuales y mejor canción de raíces.

El evento se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre, a partir de las 20.00 horas ET/PT (19.00 horas CT), y se transmitirá en Guatemala desde las 19 horas por la cadena TelevisaUnivision. La alfombra roja se realizará una hora antes del inicio de la gala, según datos de la página oficial de los Latin Grammy.

La gala, que rinde homenaje al legado musical de los artistas, incluirá la entrega de premios en 60 categorías, entre ellas las nuevas incorporaciones, cuatro reconocimientos especiales y el premio al Educador de Música Latina. También será transmitida por los canales TNT y HBO Max en señal de cable pagado.

Previo a la ceremonia principal, la Academia ha destinado reconocimientos especiales a artistas como Enrique Bunbury, Olga Tañón, Pandora, Ivan Lins y Susana Baca, quienes recibirán el Lifetime Achievement Award. En tanto, Eric Schilling obtendrá el Trustees Award, según el portal Glamour.

En cuanto a las actuaciones, la página de los Latin Grammy anuncia la participación de artistas como Aitana, Rauw Alejandro, Carín León y Alejandro Sanz. Entre las nuevas incorporaciones figuran Bad Bunny, Karol G y Marco Antonio Solís, cinco veces ganador del Latin Grammy.

Con gran emoción queremos compartirles los nombres de todos los Nominados para la celebración de la 26.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY 👏🎶 ¡Nos vemos el 13 de noviembre!



É uma honra anunciar os nomes dos Indicados à 26.a Entrega Anual do Latin GRAMMY! 👏🎶 Nos vemos dia 13… pic.twitter.com/qW6w7k1Pyv — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) September 17, 2025

Gaby Moreno, nominada

Una de las mayores alegrías para Guatemala es la nominación de la cantautora Gaby Moreno en la categoría Video en formato largo, gracias a su producción audiovisual Lamento, dirigida por el cineasta guatemalteco Diego Contreras.

Grabado en el complejo turístico Turicentro Likin Iztapa, Moreno presenta un video que reflexiona sobre la transformación de su hogar, inspirado en el viaje del migrante. El audiovisual cuenta con la participación del actor guatemalteco-estadounidense Tony Revolori.

La categoría en la que compite la guatemalteca será premiada durante la Premiere del Latin Grammy, ceremonia previa en la que se otorgan la mayoría de los galardones. Aunque aún no se ha anunciado oficialmente la hora de su transmisión, la página oficial de la Academia indica que este acto precederá a la gala principal.