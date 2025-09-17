Miel San Marcos colabora en dos de los discos nominados en los Latin Grammy 2025

Miel San Marcos es una de las bandas cristianas guatemaltecas más influyentes de la música latina contemporánea. Fue fundada en el año 2000 en San Marcos, Guatemala, por los hermanos Josh, Luis y Samy Morales. El miércoles 17 de septiembre, los Latin Grammy presentaron sus nominaciones, y para Guatemala se dio la nominación del Video en formato Largo, participa la compositora y productora guatemalteca Gaby Moreno con su producción Lamento, un grabado en Guatemala. Miel San Marcos celebra haber colaborado en dos de los discos postulados en la categoría Mejor Álbum Cristiano (En Español): La Novia, de Christine D'Clario, y Coritos Vol. 1, de Israel & New Breed.

El último álbum de D’Clario, es una reflexión íntima sobre el amor, la gracia y la redención de Dios. La Novia se grabó en vivo desde el Coliseo de Puerto Rico. El álbum incluye 16 canciones, y en una de ellas —De Gloria en Gloria— participa Miel San Marcos.

Debido a su baja autoestima y falta de identidad por el vacío paternal en su vida, D’Clario, se vio involucrada en varias relaciones dañinas, alejándose de su fe cristiana. Toda la ira que llevaba con ella aumentó su depresión, hasta llegar a contemplar el suicidio.

En esa temporada difícil, movida por una profunda desesperación, hizo una última oración a Dios. A pesar de su ignorante manera de pedir auxilio, esa misma noche recibió una respuesta divina que transformó su futuro. Fue allí donde comenzó el proceso de la sanidad de su alma y aceptó su llamado a compartir su fe, su música y su historia con el mundo.

En el caso de Coritos Vol. 1, de Israel Houghton, el proyecto rinde homenaje a la herencia latina y conecta generaciones a través de la nostalgia. En una entrevista publicada por La Corriente, Houghton explicó que el álbum, grabado junto al grupo Israel & New Breed, recorre clásicos de la alabanza hispana con un sonido fresco: son canciones que “han sido cantadas en funerales, en bodas, en los servicios de domingo… y hay algo ahí que conecta con la infancia”, describió.

El proyecto también fue grabado en vivo en Nueva York y rescata himnos que marcaron generaciones en las iglesias hispanas de América Latina y Estados Unidos. El disco cuenta con colaboraciones de Marcos Witt, Alex Campos, Aaron Moses, Evan Craft y Miel San Marcos, quienes interpretaron No Hay Lugar Más Alto.

Trayectoria del grupo guatemalteco Miel San Marcos

A lo largo de su trayectoria, Miel San Macos han producido doce álbumes y han recorrido más de 25 países y 80 ciudades en América, el Caribe, Europa y Asia, compartiendo éxitos como No Hay Lugar Más Alto, Danzo en el Río, Levántate Señor, Proezas, Increíble, Agradecido, Amamos Tu Presencia, Yo Creo, Yeshua el Sonido de Libertad, Fiesta, Libre, Mi Libertador y Grande y Fuerte.

Sus producciones han alcanzado el #1 en iTunes Latino y el Top 10 de Billboard Latin Music, y han sido reconocidos con 4 Dove Awards (EE. UU.), 2 Premios Arpa (México), Premio Arca (Venezuela), Vision Music Award (Guatemala), Monitor Awards (Colombia) y una nominación al Latin Grammy en 2018 en la categoría de Mejor álbum cristiano con Pentecostés (en vivo).

Además, en 2022 publicaron su primer libro Señor, Enséñanos a Adorar, compartiendo sus experiencias y enseñanzas ministeriales.

La banda actualmente está celebrando 25 años de su fundación. Como parte de su celebración tendrá dos grabaciones en vivo, en Guatemala está programado para el 29 de noviembre, en el estadio de Cementos Progreso y el 6 de diciembre, en la Arena, México.

Durante diciembre también tendrá presentaciones en Colombia y Texas, Estados Unidos.

Entre sus hitos destacan: