¿Empleados de Netflix perderán sus trabajos por posible fusión con Warner? qué dice la plataforma

Ante la situación que rodea a Netflix y su intención de adquirir Warner Bros., los codirectores ejecutivos de la plataforma emitieron un comunicado sobre lo que ocurrirá con los trabajadores si se concreta dicha fusión.

Greg Peters y Ted Sarandos, codirectores de Netflix, enviaron una carta a los empleados para asegurarles que no habrá cierre de estudios ni duplicidad de funciones, por lo que no perderán sus puestos.

De acuerdo con el escrito al que tuvieron acceso medios como Bloomberg, el objetivo de la supuesta fusión entre ambas empresas es “fortalecer uno de los estudios más icónicos de Hollywood, apoyar el empleo y garantizar un futuro sólido para la producción de cine y televisión”.

Asimismo, reafirmaron su compromiso de mantener los estrenos cinematográficos de WBD.

Peters y Sarandos aseguran que la combinación de Netflix y WBD tendría una cuota de audiencia inferior a la de YouTube o a la que generaría una posible fusión entre Paramount y WBD.

Paramount y Netflix, dos gigantes de la industria audiovisual de Estados Unidos, compiten por adquirir la emblemática compañía WBD.

WBD alcanzó un acuerdo con Netflix para vender la compañía por US$82 mil 700 millones, incluida la deuda, tras lo cual Paramount presentó una opa hostil por US$108 mil millones.

La pugna entre ambos conglomerados ha abierto la puerta a una mayor concentración empresarial en un sector ya dominado en EE. UU. por un puñado de grandes grupos que aglutinan cine, medios, televisión y streaming. La posible fusión ha generado críticas sindicales y políticas.

